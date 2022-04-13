عاجل:- موعد صرف المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور لشهر رمضان 1443 hrsd.gov.sa

عاجل: موعد صرف المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور لشهر رمضان 1443، تعتبر المكرمة الملكية الضمان الاجتماعي المطور أحد أنواع المساعدات المالية التي تقدم من قبل خادم الحرمين الشريفين للفئات المستحقة من المواطنين السعوديين وذلك في كل عام في شهر رمضان من أجل مساعدة الفقراء على تحمل تكاليف وأعباء الحياة الاقتصادية، خاصة في الظروف الحالية ويساعد هذا التبرع شريحة كبيرة من العمال المواطنين المتضررين من جائحة كورونا سواء بترك العمل أو تخفيض رواتبهم.



عاجل: موعد صرف المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور

لن يتم صرف المكرمة الملكية حتى الان، الضمان الاجتماعي المطور إلا حينما يعلن عنها الملك سلمان، ومن المتوقع صرفها خلال شهر رمضان بالأسبوع المقبل مع تاريخ صرف المعاشات في المملكة ويتم صرفها كل رمضان في نفس الموعد وكان موعد صرفها بثاني أسبوع من رمضان الماضي وتشير التوقعات أن يتم الإعلان من صرفها بالأسبوع القادم قبل موعد عيد الفطر المبارك.

شروط الضمان الاجتماعي المطور

يوجد العديد من الشروط التي يجب توافرها في جميع المتقدمين على المكرمة الملكية والتي تختص بفئات معينة ومن ضمن هذه الشروط التي أعلنت عنها وزارة التضامن السعودية هي:

بالنسبة للمطلقات والأرامل أن يكون لدى مقدم الطلب أبناء وجنسيتهم سعودية وأطفالها مقيمين دائمين على الأراضي السعودية.

يشترط أن يكون لديهم إقامة سارية المفعول على أراضي المملكة .

الأرملة السعودية والمطلقة من غير السعودية لابد أن يكون المتقدم حاصلًا على تصريح إقامة على أراضي المملكة والإقامة صالحة.

بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة، يشترط عليهم امتلاك بطاقة مواصلات أن هذه البطاقة صالحة.

طريقة التسجيل في مطور الضمان الاجتماعي

سنقدم لكم طريقة تسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي من أجل الحصول على كافة الخدمات التي يقدمها لكم البرنامج المطور: