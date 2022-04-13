250 ألف فورى بدون كفيل ولا تحويل الراتب بأقل هامش ربح وبأقل دخل

250 ألف فورى بدون كفيل ولا تحويل الراتب ، أحد العروض التمويلية التي تكون موضع بحث من قبل الكثير من العملاء داخل المملكة العربية السعودية ، حيث يبحث المواطن عن حلول تمويلية بصيغة إسلامية وبسيولة نقدية سريعة وفورية ، والتي من شأنها تلبية جميع احتياجاته ومتطلباته المالية والشرائية ، وذلك من خلال إجراءات سريعة وسهلة وشروط ميسرة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة.

250 ألف فورى بدون كفيل وبدون تحويل الراتب

تمويل فورى بمبالغ مالية نقدية كبيرة بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن وبدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب ، يعتبر هذا المنتج أحد الحلول التمويلية التي توفرها شركة مرابحة مرنة للتمويل لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية ، حيث توفر الشركة هذا التمويل الشخصي بمبالغ نقدية كبيرة يمكن أن تصل قيمتها حتي 250 ألف ريال سعودي ، كما تتيح الشركة لموظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص أيضاً بالمملكة فرصة الاستفادة من هذا المنتج بأقل راتب شهري وأقل هامش ربح ، بالإضافة إلى العديد من الإمتيازات الأخرى التي يمكن أن يستفيد منها العميل ، عند طلب قرض شركة مرابحة مرنة للتمويل لقطاع الأفراد بالمملكة.

أهم إمتيازات التمويل الشخصي من شركة مرابحة مرنة للتمويل

قامت شركة مرابحة مرنة للتمويل بتصميم تمويل شخصي بصيغة متوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة. توفر شركة مرابحة مرنة للتمويل القرض الشخصي بمبالغ مالية كبيرة يمكن أن تبدأ قيمتها من 5000 ريال سعودي ، وتصل حتي 250 ألف ريال سعودي. خيارات للسداد عديدة ومتنوعة يمكن الاستفادة منها من خلال عرض قرض شركة مرابحة مرنة للتمويل. يمكن للشخص المتقدم بالطلب سداد مبلغ التمويل الشخصي علي أقساط شهرية ميسرة ومجدولة تصل مدتها حتي 5 سنوات. التمويل الشخصي من شركة مرابحة مرنة للتمويل لا يحتاج إلى وجود كفيل أو ضامن. لا يحتاج العميل إلي تحويل راتبه الشهري علي الشركة ، وذلك للاستفادة من التمويل الشخصي. توفر شركة مرابحة مرنة للتمويل القرض الشخصي بدون كفيل ولا تحويل الراتب بأقل هامش ربح. موافقة سريعة وفورية من الشركة علي طلب التمويل الشخصي بدون كفيل ولا تحويل الراتب.

كيفية التقديم على طلب التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب من شركة مرابحة مرنة للتمويل

وفرت شركة مرابحة مرنة للتمويل عدة طرق يمكن من خلالها التقديم على طلب التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب المتاح لدي الشركة لقطاع الأفراد بالمملكة ، حيث يمكن التقديم على الطلب من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة علي الإنترنت ، كما يمكن التقديم على طلب قرض شركة مرابحة مرنة للتمويل بدون تحويل الراتب من خلال زيارة أقرب فرع من فروع الشركة المتواجدة داخل المملكة العربية السعودية.