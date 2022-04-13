عروض سوزوكي 2022 في رمضان ومعرفه جميع السيارات في العروض بالأقساط الخاصة بهم

عروض سوزوكي 2022 في رمضان من اهم واحدث عروض السيارات الجديدة التي تم إطلاقها حديثا في خلال هذه الأيام وذلك بمناسبه شهر رمضان المبارك. كما تم الإعلان عن العروض عبر الصفحة الرسمية لشركه عبد اللطيف جميل للسيارات علي موقع تويتر وجميع مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية. بالاضافه إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن العديد من العروض الحديثة بالمملكة بمنسابه شهر رمضان والتي من أهمها. عروض رمضان من فورد الناغي علي سيارات فورد 2022 بالأسعار وكيفيه الحصول علي سياره. كما تم الإعلان أيضا عن برنامج التمويل الشخصي من الأهلي بدون تحويل للراتب ومعرفه المميزات وكيفيه الحصول عليه. والآن سوف نقوم بشرح وتوضيح العروض والسيارات التي شملتها بالاضافه إلي قسط كل سياره تم الإعلان عنه. كما سوف نقوم أيضا بتوضيح طرق التواصل مع الشركة من خلال هذه المقالة.

عروض سوزوكي 2022 في رمضان

أعلنت شركه عبد اللطيف جميل للسيارات عن إطلاقها لعده عروض جديده علي جميع السيارات والتي شملت عروض سوزوكي 2022 في رمضان. كما أعلنت الشركة علي أن العروض منسابه لجميع مواطني المملكة من حيث الأقساط وفترات السداد. كما تم الإعلان أيضا عن ميعاد بدء العروض الجديدة والتي تبدأ من 9 أبريل 2022 وتنتهي في 5 مايو 2022.

عروض عبد اللطيف جميل

بالاضافه إلي ذلك تم الإعلان عن باقة السيارات التي شملتهم العروض والتي نوضحها لكم من خلال النقاط الأتية:

سوزوكي ديزاير 2022 AMT GL ALLOY بقسط 812 ريال بدون دفعه أولي وعلي فتره سداد 60 شهر.

ديزاير 2022 AMT GLX بقسط 840 ريال بدون دفعه أولي وعلي فتره سداد 60 شهر.

سوزوكي بالينو 2022 AT GL BT ALLOY بقسط 912 ريال بدون دفعه أولي وعلي فتره سداد 60 شهر.

بالينو 2022 AT GLX BT ALLOY بقسط 992 ريال بدون دفعه أولي وعلي فتره سداد 60 شهر.

سوزوكي سياز 2022 GL ALLOY بقسط 958 ريال بدون دفعه أولي وعلي فتره سداد 60 شهر.

ارتيجا 2022 GL AT with BT ALLOY بقسط 1182 ريال بدون دفعه أولي وعلي فتره سداد 60 شهر.

كيفيه الحصول علي عروض سوزوكي

كما تم الإعلان أيضا عن كيفيه الحصول علي عروض سوزوكي 2022 في رمضان. وذلك عن طريق زياره احد فروع الشركة بالمملكة أو الاتصال علي هاتف الشركة وهو 8002442211.