خدمة بنك الراجحي الجديدة تأجيل أقساط القرض من السداد للسعودين والمقيم

تأجيل أقساط الراجحي خدمة جديدة يمنحها بنك الراجحي لجميع عملائه السعودي والمقيم، بنك الراجحي السعودي دائما ما يقدم لعملائه عدد كبير من الخدمات لأبناء المملكة العربية السعودية أو المقيمين بها, وللعاملين بكافة القطاعات الحكومية والقطاعات الخاصة بالدولة, كما يقدم عدد كبير من الخدمات كقروض تصل إلى 30 ألف ريال سعودي ويتم تسديده على أقساط شهرية وبطريقة سهلة وبسيطة, كما يقدم بنك الراجحي إعفاء من سداد باقي الأقساط المتبقية لجميع المواطنين المحتاجين والغير قادرين علي سداد الأقساط.

تأجيل أقساط الراجحي

خدمة تأجيل أقساط الراجحي من الخدمات المميزة التي يقدمها البنك لبعض الفئات كالمتوفيين والمواطنين الذين تعرضوا لمواقف وظروف قاسية خارجة عن إرادتهم, فقام الملك سلمان بتوجيه أمر إلى إدراة بنك الراجحي لإسقاط قيمة هذه الأقساط عن المواطن السعودي الذي يتوافر فيه الشروط تضامنًا منه مع أبناء مملكته ومساعدتهم حتى تتحسن أحوالهم وظروف معيشتهم, فيستطيع العميل الحصول على راحة من دفع الأقساط كل عام خلال مدة العقد.

شروط الحصول على تأجيل أقساط الراجحي

يشترط بعض الأمور لإمكانية التمتع بخدمة تأجيل أقساط القرض من بنك الراجحي السعودي, والتي يتمثل فيما يلي:-

تسديد نسبة 20% من قيمة القرض الكلي.

استخدام الخدمة مقابل عقود التمويل الشخصي فقط.

لا يستفاد بالخدمة سوى العملاء الذين لديهم عقود شخصية نشطة.

طرق التواصل مع البنك

يمكن التواصل مع البنك بعدة طرق وهي:-

• تطبيق الراجحي ويمكن تحميله بسهولة من جوجل بلاي وآب ستور.

• الاتصال على رقم البنك الآتي:- 920003344

• زيارة أقرب فرع لبنك الراجحي في منطقتك.

• التواصل مع البنك من خلال الموقع الرسمي الإلكتروني للبنك.

كيفية التقديم على خدمة تأجيل أقساط الراجحي

• قم بالدخول للموقع الإلكتروني الخاص ببنك الراجحي

• قم بعمل تسجيل دخول ثم قم بملء البيانات المطلوبة مثل الاسم والعمر والجنسية وغيرها من البيانات.

• أدخل رقم هويتك الخاصة في حالة كونك مواطن سعودي, أما في حالة كونك مقيم أدخل رقم الإقامة الخاص بك.

• أجب على الأسئلة المطروحة عليك حسب بيناتك, ثم بعد ذلك ادخل البيانات المطلوبة.

• انقر على زر “إرسال” وسيتم حينها إرسال طلبك بنجاح.