قروض لذوي الاحتياجات الخاصة ورابط التقديم وما هي شروط الحصول على القرض

قروض لذوي الاحتياجات الخاصة هي احد الخدمات التي تقدمها الحكومة السعودية في صوره دعم على هيئة قروض ميسره الدفع وهذا الأمر يساعد على انخراط ذوي الاحتياجات الخاصة في المملكة، وقالت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة أنه على أصحاب الحرف والمهن من الأشخاص ذوي الإعاقة أو من غيرهم، ويمكنك التقديم على قرض 60 ألف ريال من بنك التنمية الاجتماعية السعودية للحصول على قرض مشروع متناهي الصغر لدعم عملك بمبلغ يصل إلى 60ألف ريال سعودي، ويحرص بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية على تقديم عدد من القروض لجميع المواطنين السعوديين ولاسيما ذوي الاحتياجات الخاصة. وتلك القروض لا تمنح إلا أن تكون طبقا للشروط والأحكام المطلوبة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية.

إجراءات الحصول على قرض التأهيل الشامل في السعودية

وأعلنت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة التابعة إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وتكون هذه الإجراءات كما يلي:

وتبدأ الإجراءات الرسمية اللازمة للحصول على قروض ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال التقديم في بنك التنمية الاجتماعية على قرض لذوي الاحتياجات الخاصة السعودية عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص ببنك التنمية الاجتماعية، لكي تتم الإجراءات الرسمية اللازمة للحصول على قروض ذوي الاحتياجات الخاصة يجب أن تتوافر كافة الأوراق والمستندات المطلوبة من بنك التنمية الاجتماعية، ومن أهم هذه المستندات لابد من توافر الشهادة الصحية التي تثبت الإعاقة واليت تحدد أيضا نوع الإعاقة، لكي تتم الإجراءات الرسمية اللازمة للحصول على قروض ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل سليم.

شروط الحصول على قرض لذوي الاحتياجات الخاصة