نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى تنزل المكرمة الملكية لشهر رمضان 1443.. موعد نزول مكرمة الملك سلمان في المقال التالي
عمر شويل - جدة متى تنزل المكرمة الملكية لشهر رمضان، يتسائل العديد من مستحقي الضمان الاجتماعي عن موعد نزول المكرمة الملكية لشهر رمضان هذا العام 1443 والتي تعد من أهم المساعدات المادية التي أمر الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين بتقديمها فى شهر رمضان كل عام من أجل قدرة الأسر الفقيرة والأشد احتياجا على سد متطلباتهم التي تتزايد فى شهر رمضان فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والغلاء الشديد، وتختلف القيمة المالية لهذه المنحة من أسرة إلى أخرى باختلاف عدد الأفراد والدخل الشهرى الخاص بها، ونظرا لكثرة التساؤلات حول موعد نزول مكرمة الضمان والتفاصيل الخاصة بها نقدم لكم كافة التفاصيل المتعلقة بذلك الأمر.
موعد صرف المكرمة الملكية لشهر رمضان 1443
لم يصدر حتى الآن أمر من الملك سلمان بن عبد العزيز بصرف المكرمة الملكية الضمان الاجتماعي فى موعد محدد ولكن فى الأرجح أن يتم صرفها مثل العام الماضي بالقرب من منتصف شهر رمضان والذي من المتوقع أن يكون يوم 14إبريل 2022 والموافق 15رمضان 1443، ونظرا لأن المستحقين للمكرمة الملكية هن من يحصلون على معاش الضمان الاجتماعي فمن المتوقع أن يتم نزولها مع موعد نزول المعاش.
كما توفر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر منصتها الإلكترونية إمكانية الاستعلام عن موعد صرف المكرمة الملكية لشهر رمضان 1443 ومتى تنزل مكرمة الضمان الاجتماعي من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة بعد الدخول على رابط المنصة، أو يمكن أيضا الاستعلام من خلال رقم الهاتف الذي خصصته الوزارة للرد على الاستفسارات التي تتعلق بالمكرمة الملكية وموعد نزولها وهو رقم “19911” يمكنك الاستعلام من خلاله.
قيمة المكرمة الملكية 1443
يختلف مقدار المكرمة الملكية مكرمة الملك سلمان من أسرة إلى أخرى باختلاف عدد أفرادها وفقا لما حددته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على أن تكون على النحو التالي:
- الأسرة المكونة من فرد تستحق مبلغ بقيمة 1000ريال سعودي.
- الأسرة المكونة من فردين تستحق مبلغ 1500 ريال سعودي.
- الأسرة المكونة من ثلاثة أفراد تستحق مبلغ 2000 ريال سعودي.
- أي أن عائل الأسرة يحصل على مبلغ 1000 وكل فرد فى الأسرة تابع له يأخذ 500 ريال سعودي.
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