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عمر شويل - جدة الموافقة على المكرمة الملكية التي يقوم بالموافقة عليها الملك سلمان بن عبد العزيز أل سعود ليصرفها مستفيدي الضمان الاجتماعي والذين يكون الدخل الشهري لهم أقل من الحد المانع للضمان من مستفيدي حساب المواطن والموظفين والعاطلين والمطلقات وغيرهم، وقد قام خادم الحرمين الشريفين بتحديد صرفها في رمضان الماضي ويتم الموافقة عليها هذا العام بالشروط الجديدة.

“الموافقة على المكرمة” الاستعلام عن استحقاق مكرمة الضمان المطور sbis.hrsd.gov.sa

ينتظر ملايين السعوديين في بداية الشهر الكريم التعرف على كيفية الحصول على الدعم المقدم من الرئاسة من المملكة والمؤسسات الحكومية وأيضا المؤسسات الإنسانية الخاصة، كما يبحث المواطن البسيط عن كيفية تفعيل خدمات كان له من قبل مثل المساعدة المقطوعة وبدل غلاء المعيشة ليعينه على مصاعب ومصاريف الشهر الكريم.

مؤسسات خيرية وإنسانية وخدمات مقدمة للمواطنين

تحظى المملكة على أعداد كبيرة من مجالات تقديم الخير إلى المواطن الفقير وخاصة في أوقات شهر الصيام، حيث يتم إيداع أموال الزكاة ليتم إعادة توزيعها على الفقراء كما يتم توزيع أموال الصدقات من المؤسسات الخيرية الخاصة لرجال الأعمال كالتالي:

مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد الخيرية التي تتيح أرقام الاتصال والبريد الإلكتروني لإرسال معروض الطلب والوثائق ليتم وصول الدعم للفقراء والمحتاجين.

طرق التواصل مع الأمير مقرن بن عبد العزيز ابن الاسرة الحاكمة التي يتاح له رقم للاتصال وأيضا إرسال الوثائق عبر رابط بوابة تواصل الديوان الملكي السعودي.

مؤسسة ومنصة إحسان الخيرية التي تقوم بسداد الديون وفك سجن الغارمين وجميع الخدمات الخيرية من خلال إعادة توجيه أموال الزكاة إلى المؤسسات الخيرية التي يتبع لها المواطنين.

مؤسسة الأمير الوليد بن طلال لتقديم شقة أو سيارة للذين ليس لديهم سيارة أو مكان خاص للسكن، وفق القوانين الخاصة بالمؤسسة.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تقوم بإيداع راتب الضمان المطور لفقراء الوطن والذين لديهم راتب لا يكفي العيش الكريم.

موعد صرف وإيداع راتب الضمان المطور (أبريل 2022) موعد إيداع المكرمة الملكية (رمضان 1443) الأحد 2 رمضان 1443 – 3 أبريل 2022. تصرف بالأسبوع الثالث من شهر رمضان، في يوم 27 رمضان 1443.

شروط استحقاق المكرمة الملكية

يكون المواطن من النسية السعودية ولا يتم قبول غير السعوديين، إلا زوجة السعودي أم الأفال التي تعولهم.

يجب أن يكون الفرد المستفيدين مسجلا بأحد المؤسسات الاجتماعية مثل الضمان الاجتماعي أو حساب المواطن.

يشترط الحصول على المكرمة لحساب المواطن أن يكون الحد المانع لراتبه الشهري هو الحد المانع لراتب الضمان الاجتماعي.

يجب أن يكون المواطن مقبول في الضمان، ولا يتم الصرف للذين لم يتم قبولهم بعد بالضمان.

قيمة المكرمة الملكية

1000 ريال للفرد.

1500 ريال للأسرة المكونة من فردين.

2000 ريال لأسرة مكونة من 3 أفراد.

يكون بصرف 500 ريال لكل فرد تابع.

يتابع مستفيدي الخدمات الوزارية من فقراء الوطن والذين يحصلوا على دعم ورواتب الوزارة الشهرية على “الموافقة على المكرمة” من خلال الولوج إلى رابط الاستعلام عن استحقاق المكرمة للضمان sbis.hrsd.gov.sa والاستعلام برقم الهوية والرقم السري للمواطن ورمز التحقق، ويتم الدخول على الحساب الشخصي للفرد المستفيد وبين نزول الراتب أو صرفه وبيان الأهلية بالمكرمة أيضا.

تم “الموافقة على المكرمة” وذلك بإيداع المبالغ النقدية لها في الثامن من شهر رمضان 1443 ويتم إيداعها في حساب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويتم الاستعلام عن استحقاق مكرمة الضمان المطور sbis.hrsd.gov.sa بالرقم المدني عبر حسابي الموجود على رابط الضمان المطور الجديد للتعرف على نزول الراتب والمكرمة وموعد تسلمها من المصرف.