نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التقديم على قرض العمل الحر في السعودية ١٤٤٣ في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة التقديم على قرض العمل الحر في السعودية ١٤٤٣ ٬ طريقة التقديم على قرض العمل الحر 1443 المقدم من بنك التنمية الاجتماعية هو بمثابة مساعدة للقادرين على العمل والعاطلين عن العمل الذين لديهم أفكار لمشاريع تنموية وليس لديهم رأس المال للبدء بها لتحسين حياتهم. مستوى المعيشة ، وسوف نسلط الضوء من خلال موقع ثقفني على طريقة التقدم للحصول على القرض بالإضافة إلى شروط التقديم. متى سيتم فتح التقديم والرابط الخاص للتقديم بطلب للحصول على قرض العمل الحر من بنك التنمية الاجتماعية.

قرض العمل الحر

يعتبر قرض العمل الحر من أهم المنتجات التمويلية التي يقدمها بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية دون أي فائدة على الأقساط التي سيدفعها المقترض.

تم تقديم هذا القرض لجميع المواطنين سواء كانوا موظفين أو عاطلين عن العمل والراغبين في زيادة دخلهم ، وساهمت هذه القروض في توفير حالة من الاستقرار المالي ، كما ساهمت بشكل كبير في تنمية الاقتصاد الوطني في المملكة العربية السعودية ، والحد من البطالة و تلبية تطلعات المواطنين المستقبلية.

طريقة التقديم على قرض العمل الحر



أتاح بنك التنمية الاجتماعية للراغبين في الحصول على قرض العمل الحر التقدم له إلكترونيًا عبر الإنترنت باتباع الخطوات التالية:

اذهب إلى الموقع الرسمي لبنك التنمية الاجتماعية.

اختر تسجيل الدخول من خلال بوابة الوصول الوطنية الموحدة ، كما هو موضح بالصورة المرفقة.

اكتب معلومات تسجيل الدخول لمنصة Nafath وهي كالتالي:

اسم المستخدم ورقم الهوية الوطنية ساري المفعول.

الرمز السري لحساب العميل أبشر.

انقر فوق أمر تسجيل الدخول للوصول كما هو موضح في الشكل المرفق.

يتم إدخال بنك التنمية الاجتماعية من خلال بوابة الوصول الوطنية مع حساب العميل بعد التحقق من الحساب المدخل.

انقر فوق خيار الصفحة الرئيسية.

حدد خيار إضافة طلب جديد والتقدم بطلب للحصول على تمويل جديد ، كما هو مبين في الشكل المرفق أدناه.

تحديد منتج العمل الحر من المنتجات التمويلية التي يقدمها بنك التنمية الاجتماعية كما هو موضح بالصورة المرفقة.

انقر على أيقونة الإرسال.

اختيار الخدمات المتخصصة كما في الصورة المرفقة.

تحديد الفرع الأقرب لمحل إقامة العميل للحصول منه على التمويل النقدي لقرض العمل الحر.

النقر فوق موافق.

كتابة البيانات الشخصية في طلب قرض العمل الحر

قم بتعبئة البيانات الشخصية التي يطلبها العميل كما هو موضح في النموذج المرفق وهي كالتالي:

الحالة الاجتماعية لمقدم طلب القرض.

حدد رقم مستند العمل المستقل.

اختيار نوع العمل الذي سيقدم العميل من أجله للحصول على القرض.

في حالة عدم وجود نوع العمل ضمن الخيارات ، اختر نوع العمل “شخصي”.

تحديد التخصص.

اكتب وصفًا موجزًا ​​للنشاط الذي سيتم مزاولته مع قرض التمويل المجاني.

كتابة بيانات العنوان الوطني للعميل بدقة كما هي مسجلة في البيانات الوطنية ، ويفضل نسخها كما هي متضمنة ما يلي:

رقم الهاتف الأرضي.

مدينة اقامة العميل.

اسم الحي الذي يعيش فيه.

عدد مربع P.O.

رقم هاتف العميل.

الرمز البريدي.

اسم الشارع.

اكتب بيانات المهنة متضمنة المعلومات التالية:

تحديد المهنة في السجل المدني.

اختيار المهنة الفعلية.

تحديد اسم البنك الذي يتعامل معها.

أدخل رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) الخاص بالحساب المصرفي للعميل.

كتابة بيانات المؤهل التعليمي للعميل المتقدم على القرض وهي كالتالي:

شهادة مدرسية.

تخصص.

قطاع.

الكيان الذي درس فيه.

التاريخ الذي حصل فيه على آخر شهادة مؤهل أكاديمي وتدوينها بالكامل باليوم / الشهر / السنة.

اضغط على زر Add Qualification كما هو موضح بالصورة المرفقة.

كتابة جميع الخبرات التي يمتلكها العميل وشهادات الدورات التي تابعها.

التعهد بصحة جميع المعلومات التي يدخلها العميل للحصول على القرض.

انقر على أيقونة “حفظ”.

كتابة بيانات الكفيل أو الجهة التي يعمل بها كما هو موضح بالصورة المرفقة.

النقر فوق حفظ.

اختيار المبلغ المطلوب لتمويل العمل الحر الذي يستهدفه العميل كما هو مبين في الصورة المرفقة.

اضغط على زر حفظ.

انقر فوق خيار التقارير والطباعة.

اختيار نموذج التعهد والضمان كما في الصورة المرفقة أدناه.

طباعة نموذج التعهد الموضح بالصورة المرفقة.

املأ البيانات بدقة في التعهد.

ختم التعهد من الجهة التي يعمل فيها العميل المتقدم للحصول على قرض العمل الحر.

في حالة وجود ضامن ، يجب عليه تسجيل الدخول إلى حسابه الشخصي على الموقع الرسمي لبنك التنمية الاجتماعية والضغط على الموافقة على طلب ضمان القرض.

يحدد البنك موعدًا لاستلام القرض حتى يتمكن العميل من استلامه نقدًا.

شروط التقديم على قرض العمل الحر

حدد بنك التنمية الاجتماعية مجموعة من الشروط التي يجب توافرها للحصول على قرض العمل الحر ، وهي كالتالي: