نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد إيداع مكرمة الضمان الاجتماعي 1443 “القيمة والتوقيت” متى تنزل مكرمة الضمان الملكية في المقال التالي

عمر شويل - جدة اقترب موعد إيداع مكرمة الضمان الاجتماعي الملكية وذلك بعدما تزايدات التساؤلات عن متى تنزل مكرمة الضمان الملكية في رمضان 2022، وهي معونة الملك سلمان الرمضانية السنوية، وحسب ما ورد إلينا من أخبار الضمان، من المتوقع صدور الأمر الملكي والذي سيُعلن عن تخصيص مبلغ يقارب 2 مليار ريال لمستفيدي الضمان الاجتماعي بجميع برامج الدعم والحماية الاجتماعية sbis.hrsd.gov.sa، ويتساءل الكثيرين من مستحقي الضمان لماذا تأخر الإعلان عن المكرمة الملكية هذا العام.

موعد إيداع مكرمة الضمان الاجتماعي 1443

يرجع سبب تأخر الإعلان عن مكرمة الضمان الملكية هذا العام للدراسة التي تُعدها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتي سيتحدد على إثرها أعداد المستفيدين من المكرمة الملكية، والتي يُتوقع زيادة أعدادهم هذا العام بعد تفعيل نظام وبرنامج الضمان الاجتماعي المطور، وضم فئات جديدة لم تكن مدرجة على قاعدة بيانات الضمان الاجتماعي وذلك حسب شروط الضمان الجديدة، وكذلك قيمة ما سيتم صرفة للعائل والتابع في صورة معونة رمضان هذا العام.

القيمة المتوقعة للمكرمة الملكية في رمضان 1443

أما عن قيمة المكرمة الملكية للعائل والتابع والفرد المستقل، فهناك عدة أراء بخصوصها، والرأي الغالب يُرجح زيادة قيمتها عن ما تم صرفة في العام الماضي، وحسب ما ورد إلينا من المتوقع أن تكون قيمة مكرمة الضمان الاجتماعي الملكية للفرد المستقل والعائل 1200 ريال، وذلك بزيادة قيمتها 200 ريال عن رمضان الماضي، أما عن قيمتها للتابع فيُتوقع أن تكون 600 ريال بزيادة قدرها 100 ريال عن العام الماضي، إلا أن هناك بعض الآراء بتثبيت قيمة المكرمة الملكية كالعام الماضي وهي 1000 ريال للعائل والفرد المستقل، و500 ريال للتابع، والاكتفاء بزيادة أعداد المستفيدين مع ثبات قيمة المعونة الرمضانية لمستحقي الضمان الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق، وفق شروط وضوابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

موعد صدور الأمر الملكي بصرف معونة رمضان الملكية sbis.hrsd.gov.sa

وللأسباب السابقة فقد تأخر الإعلان بالأمر الملكي عن موعد إيداع مكرمة الضمان الملكية، وتجدر الإشارة إلى أن موعد صدور الأمر الملكي في العام الماضي كان يوم 8 رمضان 1443، حيث أصدر حينها خادم الحرمين الشريفين “الملك سلمان بن عبد العزيز” توجيهاته بتخصيص 1.9 مليار ريال، تُصرف لمستفيدي الضمان الاجتماعي كمعونة رمضان.

استعدادات الموارد البشرية لصرف مكرمة الضمان الاجتماعي الملكية “معونة سلمان في رمضان”

ومن الجدير بالذكر أن وزارة الموارد البشرية تعمل على قدم وساق بإعداد كشوف المستفيدين من مكرمة الضمان الملكية هذا العام، والذين تنطبق عليهم شروط استحقاق معونة الملك سلمان، وهذا ما أكده “أحمد الراجحي” وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومن المتوقع أن تتميز المكرمة الملكية هذا العام بسخائها سواء في القيمة أو أعداد المستفيدين.

وبناء على ما سبق قمن المتوقع أن يقوم الملك سلمان بإصدار أمره الملكي فيما يخص موعد صرف مكرمة الضمان الاجتماعي الملكية قبل نهاية الأسبوع الثاني من رمضان، أي خلال أيام قلية وربما ساعات معدودة، بعدها ستقوم وزارة الموارد البشرية بإعلان أعداد المستفيدين وقيمة المكرمة للفرد والعائل والتابع.

قيمة المكرمة الملكية التي تم صرفها العام الماضي لمستفيدي الضمان الاجتماعي

المستقل كفرد يسكن بمفرده: 1000 ريال.

عائل الأسرة: 1000 ريال.

التابع: 500 ريال.

الحد الأقصى لكل أسرة مهما زاد عدد أفرادها 3000 ريال.

شروط استحقاق مكرمة الضمان الملكية وفق ما أعلنته الموارد البشرية