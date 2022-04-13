نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن تمديد زيارة عائلية برقم الحدود وشروط تمديد الزيارة العائلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية الاستعلام عن تمديد زيارة عائلية برقم الحدود عائلتك بعيدة عنك وتريد أن ترسل لهم زيارة عائلية إلى البلد الذي تقيم فيه لتقضي معهم اوقات طيبة وسعيدة أو إذا كانت الزيارة قصيرة و ترغب في تمديدها يعد هذا الأمر من الأمور البسيطة التي سوف نلقى الضوء عليها ومن جانب اخر حكومة المملكة السعودية تسعى جاهدة في تقديم المساعدات والخدمات للمقيمين علي ارضها بغرض تيسير الأمور عليهم وتلبيه احتياجهم فيعد غياب الأهل والأسرة عن بعضهم أمر صعب و ليس بالسهل لمدة طويلة على الإنسان مما يؤثر على حياته أو عمله بشكل غير طبيعي حتى يتم هذا الأمر بشكل قانوني سوف نشرح لكم كيفية الاستعلام عن تمديد زيارة عائلية برقم الحدود بخطوات واضحة.

خطوات الاستعلام عن زيارة عائلية برقم الحدود عبر ابشر

منصة ابشر من الخدمات الإلكترونية التي تقدم العديد من الخدمات ومن ضمن هذه الخدمات خدمه الاستعلام عن زيارة عائلية وتمديد زيارة عائلية برقم الحدود وحسب ما جاء من قبل الجهات الرسمية بالمملكة السعودية يمكن للفرد و بسهولة الاستعلام عن تمديد زيارة عائلية برقم الحدود عبر الخطوات التالية التي نقدمها لكم بالتفصيل الآن:

الذهاب إلى الموقع الإلكتروني منصة ابشر الإلكترونية للخدمات مباشرة وزارة الداخلية السعودية.

يجب تسجيل الدخول إلى منصة ابشر اكتب الاسم وكلمه المرور.

ثم الضغط على زر تسجيل الدخول.

ثم النقر على أيقونة الاستعلامات الإلكترونية ومنها إلى خدمه الجوازات والتأشيرات.

قم باختيار أيقونة الاستعلام عن تنفيذ زيارة عائلية عبر رقم الحدود.

يجب عليك إضافة رقم الحدود الخاص ومن ثم رمز التحقيق.

سوف يظهر أمامك على الموقع كافة البيانات عن تمديد زيارة عائلية عبر رقم الحدود أو المعتمدة 1443 في السعودية.

شروط الاستعلام عن تمديد زيارة عائلية برقم الحدود

حددت وزارة الداخلية بالمملكة السعودية بعض من الشروط لامتلاك تأشيرة الزيارات العائلية بشكل قانوني عبر موقعها الإلكتروني ابشر والتي يجب توافرها لنجاح الطلب والشروط كالاتي:

يشترط أن تكون فترة التمديد متساوية مع مدة التأشيرة الأساسية. متاح للمستقبل تمديد تأشيرة الزيارة اكثر من مرة بشرط ألا تتعدى مدتها النهائية عن 18 شهرا. يجب تمديد تأشيرة الزيارات العائلية أو المفردة قبل 6 أيام من انتهائها. يجب أن يكون طالب الزيارة هو من يقوم بالخطوات عبر حسابه الشخصي.

كم رسوم الزيارة العائلية 2022

عند الذهاب لعمل نموذج تجديد الزيارة العائلية بعد التحديث 2022 سوف تكون الرسوم كالاتي: