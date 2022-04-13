تمويل بدون كفيل ب20,000 ريال بموافقة فورية بأقساط ميسرة بدون رسوم

تمويل بدون كفيل بموافقة فورية عبر شركة اليسر للإجارة والتمويل من أهم التمويلات المقدمة للأفراد لخدمتهم ومساعدتهم في توفير أحتياجاتهم ومطالبهم الأساسية داخل أراضي المملكة ويبدأ مبلغ التمويل من 2000 ريال سعودي حتى 20,000 ريال سعودي ومتاح الآن التمويل لجميع الجنسيات المختلفة في المملكة العربية السعودية فهو متاح للمواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة ويمتاز التمويل الشخصي الأصغر بأنه مطابق مع أحكام الدين الإسلامي بالسعودية كما يمتاز التمويل بالتقسيط الميسر الشهري لمدة ثلاثة سنوات على الأكثر بموافقة فورية لجميع العملاء بدون أجور وكالة كما يرغب العديد في التقديم للحصول على أفضل تمويل بدون موافقة الكفيل بفترة سداد مرنة بدون رسوم إدارية إضافية على المبلغ التمويلي المتاح لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة.

شروط الحصول على أفضل تمويل بدون كفيل لدى شركة اليسر

للحصول على قرض شركة اليسر للإجارة والتمويل في السعودية يجب توفير فترة عمل مناسبة للعاملين في القطاعات المختلفة بالمملكة العربية السعودية مع توفير دخل شهري ثابت لا يقل عن 5000 ريال سعودي وذلك من أجل الحصول على كافة المزايا التمويلية المتاحة لدى شركة اليسر وسوف نوضح لكم اليوم جميع الشروط والأحكام المطلوبة كالتالي الآن بالتفصيل:

يحتاج التمويل الشخصي الأصغر توفير فترة خدمة عمل مناسبة لا تقل عن 3 أشهر للعاملين في القطاعات المختلفة بالمملكة.

توفير دخل ثابت شهري يبدأ من خمسة ألاف ريال سعودي للموافقة الفورية والسريعة على التمويل الشخصي الأصغر لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل في السعودية.

كذلك يجب أن يكون المتقدم يبلغ من السن 23 سنه فأكثر من ذلك حتى 60 سنه.

القطاع العسكري مسموح لهم التقديم الإلكتروني حتى سن التقاعد العسكري فقط لا غير.

مميزات الحصول على تمويل نقدي من شركة اليسر للإجارة والتمويل