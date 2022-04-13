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عمر شويل - جدة كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية في السعودية برقم اللوحة، يريد الكثير من الناس معرفة كيفية العثور على المخالفات المرورية في المملكة العربية السعودية ومعارضتها عن طريق رقم الإشارة أو رقم اللوحة، وهذا ما سوف نوضحه لكم في هذا المقال، فتابعونا.

كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية في السعودية برقم اللوحة

يمكنك التعرف على المخالفات التي أقرتها هيئة النقل بالمملكة العربية السعودية باتباع الخطوات التالية:

أولاً، عليك زيارة موقع وزارة الداخلية السعودية. ثم انقر في حقل الطلب الإلكتروني. ثم اضغط على كلمة “password”. عندما تظهر القائمة أمامك، حدد طلب مخالفة مرورية. الخطوة التالية هي إدخال لوحة الترخيص أو رقم التعريف بشكل صحيح. بعد ذلك، تحتاج إلى إدخال رمز التحقق الذي يظهر على الشاشة. ثم الضغط على كلمة “طلب مخالفة مرورية”. ثم سترى لوحة الترخيص وجميع التفاصيل المتعلقة بمختلف المخالفات المرورية.

الاستعلام عن المخالفات المرورية

توفر وزارة الداخلية السعودية عدة أرقام يمكن لأي شخص الاتصال بها للاستعلام عن مختلف المخالفات المرورية في السيارة، ومنها:

92002005.

والرقم: 00966114419688.

يمكنك الاتصال بهذه الأرقام في أي وقت من الساعة 7:30 صباحًا حتى 2:30 مساءً يوميًا.

استعلام عن مخالفة ساهر برقم المخالفة

كما أطلقت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية نظام الساهر، وهو من أهم الخدمات الإلكترونية التي تقدمها لجميع المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية.

المرور على الطريق بالإضافة إلى تطبيق المخالفة على المركبة وإرسالها إلى مركز المخالفات، يمكنك أيضًا التواصل مع ساهر لمعرفة المخالفة باتباع الخطوات التالية:

أولاً، قم بتسجيل الدخول إلى منصة أبشر. ثم انقر فوق خدمة مخصصة. الخطوة التالية هي تسجيل الدخول إلى حسابك. ستحتاج إلى إدخال اسم المستخدم ورقم التعريف الخاصين بك في المساحة المتوفرة. ستتلقى رسالة بريد إلكتروني تحتوي على رمز التحقق على هاتفك المحمول، يجب إدخال رمز التحقق في الحقل المناسب. ثم انقر فوق خدمة الطريق. ستحتاج بعد ذلك إلى النقر فوق “طلب مخالفة مرورية” مع رقم المخالفة. بعد ذلك، تحتاج إلى إدخال جميع البيانات المتعلقة بالمركبة والحقوق ولوحات الترخيص وغيرها من البيانات. ثم الضغط على الطلب مع رقم المخالفة. ثم سترى صفحة المخالفات في سيارتك. انقر فوق تفاصيل الخرق للاطلاع على تفاصيل أخرى مثل تاريخ ووقت الخرق وحالة الدفع والتاريخ.

“أبشر”.. الاعتراض على المخالفات المرورية

ويمكنك الاستعلام عن أسعار المخالفات بكل بساطة، ويمكنك معارضة المخالفات المرورية باتباع بعض الخطوات البسيطة.

الخطوة الأولى هي زيارة موقع وزارة الداخلية (أبشر). أدخل التفاصيل المطلوبة، مثل اسم المستخدم ورقم التعريف الخاصين بك. ثم انقر فوق علامة التبويب (خدماتي). اضغط (معارضة المخالفات المرورية). ثم سترى صفحة تحتوي على جميع الانتهاكات المبلغ عنها. انقر فوق الانتهاك الذي تريد عدم الموافقة عليه. الخطوة التالية هي توضيح سبب معارضتك لانتهاك سيارتك. ثم اضغط (إرسال اعتراض على المخالفة). سيتم بعد ذلك إرسال رسالة نصية إلى هاتفك المحمول تشير إلى أنك قد أرسلت الاستئناف. ستقوم السلطة المختصة بعد ذلك بتحليل مشكلتك واعتراضك والتحقق من صحتها. سيتم إخطارك عبر رسالة نصية إذا تم قبول الشكوى.

سداد غرامة مخالفة

هناك طرق مختلفة لدفع غرامة المخالفة، ويمكنك القيام بذلك من خلال ماكينة الصراف الآلي عن طريق إدخال بطاقتك المصرفية، والنقر على الخدمات الحكومية، وإدخال رقم التعريف الخاص بك، والنقر على مخالفة مرورية، يمكن دفع المخالفات مباشرة بضغطة زر.

استعلام عن مخالفة مرور برقم المخالفة

أتاحت منصة أبشر الإلكترونية إمكانية العثور على المخالفات المرورية من خلال أرقام المخالفات اللاحقة بالإضافة إلى رقم طلب المخالفة المرورية، عند استلامها يمكنك العثور على كافة تفاصيل المخالفة من خلال اتخاذ الإجراءات التالية: