رسمياً موعد إجازة عيد الفطر للطلاب والمدارس في السعودية 1443 من وزارة التعليم

بالتزامن مع اقتراب نهاية شهر رمضان المبارك وعيد الفطر المبارك الذي يأتي في أول شهر شوال، فنجد أن هناك عدد كبير من الطلاب في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية لديهم رغبة في التعرف على موعد إجازة عيد الفطر المبارك هذا العام 1443 في المملكة العربية السعودية بالنسبة للطلاب والمدارس، حيث تعتمد وزارة التعليم السعودية اجازة عيد الفطر المبارك واحدة من الإجازات الرسمية التي يتم منحها للطلاب بجميع المراحل الدراسية المختلفة سنويا، بالإضافة إلى منحها أيضا لجميع المعلمين والعاملين في القطاعات التعليمية المختلفة، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور موعد إجازة عيد الفطر للطلاب والمدارس في السعودية 1443.

إجازة عيد الفطر للطلاب والمدارس في السعودية 1443

تعتبر إجازة عيد الفطر المبارك واحدة من الإجازات الرسمية التي يتم اعتمادها من جانب الحكومة السعودية لجميع القطاعات العامة في السعودية وكذلك القطاعات الخاصة، ومن بين هذه القطاعات هي المدارس، حيث يتم اعتماد إجازة عيد الفطر المبارك إجازة رسمية بناء على موعد محدد تحدده وزارة التعليم السعودية من خلال التقويم الدراسي الذي ينظم سير الدراسة في العام الدراسي بشكل عام، وقد أعلنت وزارة التعليم السعودية خلال الأيام الأخيرة عن موعد بداية ونهاية اجازة عيد الفطر المبارك هذا العام التي يتم منحها لجميع الطلاب وكذلك العاملين في المدارس تفاصيل إجازة عيد الفطر 1443 للموظفين بالقطاع الحكومي والخاص متى تاريخ آخر دوام في رمضان 2022.

موعد إجازة عيد الفطر للطلاب والمدارس في السعودية 1443

وقد نوهت وزارة التعليم السعودية موعد انطلاق إجازة عيد الفطر للطلاب في المدارس سواء المدارس الحكومية او المدارس الخاصة في كافة أنحاء السعودية، حيث أشارت الى ان الاجازة تكون رسميا بداية من يوم الاثنين الموافق الرابع والعشرين من شهر رمضان 1443، وهو اليوم الموافق يوم الخامس والعشرين من شهر ابريل 2022، فمن المقرر ان يحصل الطلاب على اجازة عيد الفطر هذا العام لتكون على نحو 13 يوم، على أن تكون عودة الطلاب إلى المدارس لاستكمال الدراسية في الفصل الدراسي الثالث رسميا في يوم السابع من شهر مايو 2022 بعد انتهاء ايام عيد الفطر، وذلك بناء على ما ينظمه التقديم الدراسي المعتمد منذ بداية العام الدراسي الجاري.

دوام المدارس في رمضان 1443

لأحداث اليوم التاريخ الهجري الموافق الميلادي بداية الدوام في شهر رمضان الأحد 2 – رمضان – 1443 هـ 3 – أبريل – 2022 م نهاية دوام شهر رمضان الأحد 23 – رمضان – 1443 هـ 24 – أبريل – 2022 م بداية إجازة عيد الفطر الاثنين 24 – رمضان – 1443 هـ 25 – أبريل – 2022 م نهاية إجازة عيد الفطر الأحد 7 – شوال – 1443 هـ 8 – مايو – 2022 م

دوام المعلمين في شهر رمضان 1443