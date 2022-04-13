سلفة فورية تصل حتى 25% من راتبك مع برنامج تسهيل بنك الرياض. حيث يقدم بنك الرياض مجموعة من المنتجات التمويلية المناسبة لجميع العملاء والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومنها برنامج تسهيل والذي يمنح العملاء سلفة على الراتب بمبلغ لا يتجاوز 25% كحد أعلى، وذلك من قيمة صافي راتب العميل الشهري المُودع في حساب العميل لدى بنك الرياض.

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