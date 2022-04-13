شروط أصدار إقامة الزوجة والأبناء وخطوات استخراج إقامة للزوجة والأبناء في السعودية

شروط أصدار إقامة الزوجة والأبناء عباره عن استمارة يمنحها موقع الجوازات الرسمي ولكن تحت شروط وقوانين وضعت من جهة السلطات في المملكة العربية السعودية يتم تعبئته وتحميلة قبل حصولك على قامه لزوجتك وأبنائك من خلال هذا المقال نتعرف على شروط أصدار إقامة زوجة مواطن أو مقيم في المملكة السعودية بالإضافة إلى ذلك سوف نشرح طريقة أصدار الإقامة لأول مرة الخاصة بالزوجة والأبناء وكم قيمة الرسوم المطلوبة.

شروط أصدار الإقامة الزوجة والأولاد

للحصول على أصدار إقامة للزوجة والأولاد يجب استفتاء بعض الشروط المطلوبة والتي تتلخص في النقاط الأتية:

إذا كان الأبناء قصر من مواليد المملكة فيجب تقديم وثيقة شهادة الميلاد الأصلية وصورة عنها. في بداية الأمر يجب تعبئه نموذج طلب أصدار الإقامة وتوقيعه. أحضار الوثيقة الأصلية لإقامة رب الأسرة. أحضار جوازات السفر التي تخص الزوجة والأبناء القصر الذين ترغب في استقبالهم مرفقة بتأشيرة الدخول الصادرة من السفارة. تقديم صورة ملونة وحديثة بمقاس 4×6 لكل فرد من أفراد العائلة. في حالة إذا كانت الزوجة على ديانا مختلفة من ديانة الزوجة فيجب حصولها على إقامة مستقلة وأيضا دفع رسومها المقررة والتي تقدر ب (500) ريال سعودي. بالنسبة إذا كانت الزوجة قد تزوجت من الزوج على أراضي المملكة فيجب نقل كفالتها إلى زوجها وأيضا دفع الرسوم المقررة حتى تضاف إلى إقامة زوجها. أحضار تقرير طبي معتمد من احدي المستشفيات المعتمدة.

خطوات استخراج إقامة الزوجة والأبناء في السعودية

بعد الاطلاع على الشروط وتوافرها يجب تعبئه نموذج أصدار اقامه الزوجة والأولاد لكي تستطيع التقديم والحصول على الإقامة من خلال اتباع الأتي:

الدخول إلى منصة ابشر الإلكترونية.

يجب أن يكون تسجيل الدخول باسم المستخدم ورقم الهوية وكلمة المرور عبر منصة ابشر.

اضغط على الخدمات الإلكترونية ثم اختر منها “زر خدمات المكفولين”.

من خلال القائمة المنسدلة أمامك اختر أصدار الإقامة.

يجب قراءة تعليمات الخدمة بدقة.

ثم الضغط على التالي.

اختر المكفولين الذين تريد أصدار إقامتهم وهم الزوجة والأبناء.

ثم الضغط على أصدار.

عند الانتهاء من الخطوات السابقة والاهم تعبئه نموذج أصدار الإقامة للزوجة والأولاد سوف يتم أصدار الإقامة وتوصيلها إليك عن طريق البريد السعودي أو عبر خدمة توصيل الوثائق.

رسوم أصدار إقامة الزوجة في السعودية

أعلنت المديرية العامه للجوازات عن قيمة رسوم أصدار إقامة الزوجة والتي تقدر قيمتها ب 4000 ريال سعودي.

أما عن قيمة طلب الاستقدام فتبلغ قيمته 2000 ريال سعودي.

و 2000 ريال سعودي هي رسوم دخول المملكة.

بذلك يتكلف الزوج في كل عام بدفع قيمة رسوم التجديد بناء على المبلغ الذي تقوم بتحديده من قبل مصلحة الجوازات والذي يمكن معرفته من خلال الاطلاع على منصة ابشر الإلكترونية.

نموذج أصدار إقامة للزوجة والأبناء

إليكم النموذج الذي من خلاله الحصول على إقامة للزوجة والأبناء دون أن تقوم بتحميلة وتعبئه وطباعته وموضح لك بصيغة pdf يسهل عليك طباعته بعد تحميله.