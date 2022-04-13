نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالتقسيط الميسر 100 ألف ريال تمويل فوري بدون كفيل وبلا تحويل للراتب لدى شركة البيت الأهلي في المقال التالي
شركة البيت الأهلي للتمويل وفرت تمويل فوري بالتقسيط الشهري الميسر لمدة خمسة سنوات على الأكثر ويتم الحصول على التمويل الإستهلاكي المرابحة بعد توفير كافة الشروط والمتطلبات المطلوبة لكن يمتاز التمويل بأنه منتج إسلامي لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية كما أمتاز التمويل الشخصي بالسيولة المالية من خمسة ألاف ريال سعودي حتى مائة ألف ريال سعودي بدون الحاجة إلى موافقة الكفيل الغارم بهامش ربح تنافسي عن باقي الشركات التمويلية في أراضي المملكة ويمتاز بالتقديم عن طريق الأونلاين للحصول على هذا التمويل بدون كفيل وبلا تحويل للراتب الشهري بفترة سداد ميسرة لجميع العملاء السعوديين وغير السعوديين حتى 60 شهراً عبر شركة البيت الأهلي للتمويل بالمملكة العربية السعودية.
شروط الحصول على التمويل الإستهلاكي لدى شركة البيت الأهلي للتمويل
منحت شركة البيت الأهلي للتمويل أفضل تمويل إسلامي مطابق مع معايير الشريعة الإسلامية حيث يمتاز التمويل الشخصي بأنه تمويل بدون كفيل ولا ضامن سعودي بالتقسيط بدون تحويل راتبك اشهري ولكن تحت ضوابط وشروط معلنة من داحل الشركة عند طلب التمويل الإستهلاكي المرابحة لذلك نقدم اليوم جميع الشروط والأحكام اللازمة للتمويل كما يلي بالتفصيل:
- شرط أساسي توفير فترة عمل مناسبة لا تقل عن ثلاثة أشهر لجميع العملاء العاملين في القطاع شبه حكومي أو القطاع الحكومي.
- يطلب قرض شركة البيت الأهلي توفير فترة عمل ستة أشهر للعامل في القطاع الخاص.
- توفير إيضًا دخل ثابت شهري يبدأ من 5000 ريال سعودي للموافقة الفورية على التمويل الشخصي لدى شركة البيت الأهلي للتمويل.
- كذلك التمويل الإستهلاكي المرابحة يحتاج أن يكون المتقدم يبلغ من العمر 21 سنه حتى 65 سنه فقط لا غير.
أهم مميزات الحصول على قرض شركة البيت الأهلي للتمويل بالمملكة
- أمتاز التمويل بأنه منتج إسلامي متوافقًا مع الشريعة الإسلامية داخل السعودية.
- تمويل فوري بدون الحاجة إلى كفيل غارم بالسعودية.
- كذلك التمويل الشخصي للأفراد بهامش ربح منافس لجميع العملاء السعوديين وغير السعوديين لدى شركة البيت الأهلي للتمويل.
- تمويل بالتقسيط الشهري الميسر لمدة خمسة سنوات على الأكثر بموافقة فورية من الشركة.
- إيضًا التمويل بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري عبر شركة البيت الأهلي للتمويل.
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