نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن المكرمة الملكية رمضان 1443 و شروط صرفها وموعد نزولها في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن المكرمة الملكية رمضان 1443 أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عن موعد صرف مكرمة ملكية لمستفيدي الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية تزامنًا مع بداية شهر رمضان المبارك للعام 1443 هـ لسد احتياجات الأفراد الأساسية والشخصية، إن المكرمة الملكية هي واحدة من أبرز المبادرات التي قدمها خادم الحرمين الشريفين، حيث يتم صرفها بالتعاون من وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية في المملكة، من أجل سد احتياجات الأسر الفقيرة والمحتاجة والأفراد ذوي الدخل المحدود خلال شهر رمضان المبارك في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعيشها أبناء الشعب السعودي، كما يمكن التعرف علي أوامر ملكية صرف راتبين في رمضان لمستفيدي الضمان و ما هي الفئات المستحقة للمكرمة الملكية.

الاستعلام عن المكرمة الملكية رمضان 1443

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية أن مستفيدي منحة المكرمة الملكية يمكنهم التوجه إلى الموقع الرسمي للوزارة عبر الإنترنت من أجل إتمام عملية التسجيل والاستعلام عن هذة المنحة هذا العام 1443 ، وفيما يلي خطوات الاستعلام :

الدخول إلى الموقع الرسمي خدمة معاش الضمان الاجتماعي. ثم إدخال اسم المستخدم في المكان المخصص. كتابة كلمة المرور بصورة صحيحة. ثم الضغط على زر بدء الخدمة. كتابة المعلومات والبيانات المرتبطة بالدخول عبر الموقع الرسمي. ثم إدخال رقم السجل المدني. إدخال رقم الضمان الاجتماعي الخاص بالمستفيد. التأكد من البيانات الشخصية التي أُدخلت بدقة من قبل المواطن. الاطلاع على كافة الشروط والأحكام من ثم الموافقة عليها. ثم كتابة الرمز المرئي الظاهر على الشاشة. الضغط على زر عرض. ثم بعد ذلك سيتم عرض كافة التفاصيل الخاصة بالمكرمة الملكية.

شروط صرف المكرمة الملكية رمضان 1443

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودي عددا من الشروط التي يجب أن يستوفيها المتقدمين على هذه المنحة، حيث تتمثل تلك الشروط على النحو التالي:

أن يكون المستفيد سعودي الجنسية. ثم أن يكون دخل الفرد الواحد أقل من 3000 ريال سعودي. ألا يملك المستفيد سجلات تجارية أو عقارات. ثم أن يكون المستفيد مقيمًا على أراضي المملكة العربية السعودية. أن يسبق المستفيد موعد الصرف بحوالي 3 أشهر داخل المملكة. لا يمكن للمستفيد الحصول على المنحة في حال غياب أحد الشروط السابقة.

موعد صرف المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان الاجتماعي

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية أن موعد صرف منحة مكرمة ملكية لمستفيدي الضمان الاجتماعي سوف يكون خلال يوم الخميس في الرابع عشر من شهر أبريل عام 2022 مـ الموافق الثالث عشر من شهر رمضان سنة 1443 هـ، الجدير بالذكر أن هذه المنحة عادةً ما يتم صرفها لمستفيدي الضمان الاجتماعي والأسر الفقيرة والأفراد محدودي الدخل في الأسبوع الثاني من شهر رمضان المبارك لعام 1443 هـ عبر الموقع الرسمي لوزارة التنمية الاجتماعي في السعودية