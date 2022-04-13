نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهم تفاصيل إيداع مكرمة الضمان الاجتماعي و صرف ١٠٠٠ ريال للمستفيدين من مقطوعة الضمان 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أليكم اهم تفاصيل وزارة الموارد البشرية بشأن إيداع مكرمة الضمان الاجتماعي، والتي كانت مصدر بحث العديد من الأشخاص بالمملكة العربية السعودية، وزارة الموارد البشرية تعد المصدر الثاني بعد إعلان الديوان الملكي بالنيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان موعد صرف مكرمة الضمان الاجتماعي، وموعد إيداعها في حسابات المستفيدين البنكية، ألا أن الوزارة لم تعلن بعد موعد صرف منحة رمضان التي تُمنح للأشخاص المستحقين لتلبية الاحتياجات الأساسية للأسر المتضررة من جراء الركود الاقتصادي.

ومن المشار أليه أن المكرمة الملكية قيمتها المالية تبلغ 1000 ريال سعودي لرب الأسرة، وتم تداول صرف 1000 ريال لمستفيدي الضمان الاجتماعي ونتناول عبر موقع ثقفني الإخباري تفاصيل إيداع مكرمة الضمان الاجتماعي خلال شهر رمضان 1443.

أهم تفاصيل إيداع مكرمة الضمان الاجتماعي

رغم انعقاد مجلس الوزراء امس الثلاثاء الموافق 12 أبريل 2022 ألا انه لن يتم الإعلان عن المكرمة الملكية رمضان 1443، ومن المنتظر إعلانها في منتصف شهر رمضان أو مع نهاية الشهر كما حدث بالعام الماضي رمضان 1442، ومن الجدير بالذكر أن تلك المكرمة ما هي إلا مبادرة سامية من قبل الملك سلمان بن عبد العزيز للمستفيدين من الضمان الاجتماعي والأسر المتضررة من الركود الاقتصادي وذلك لمساعدتهم علي مسايرة الحياة، وتلبية الاحتياجات مع حلول عيد الفطر المبارك، كما وضحت وزارة الموارد البشرية عبر صفحتها الرسمية بتويتر تفاصيل الاستعلام عن أهلية المستفيدين من المكرمة العام الماضي، والتي سوف نتناول تفاصيل الاستعلام عن إيداع مكرمة الضمان الاجتماعي في الفقرة التالية.

الاستعلام عن إيداع مكرمة الضمان الاجتماعي 1443

مستفيدي الضمان الاجتماعي والأفراد الذين تم صرف مكرمة الضمان العام الماضي وجميع الأشخاص الذين تنطبق عليهم شروط استيفاء المكرمة الملكية يمكنهم الدخول لرابط وزارة الموارد البشرية (hrsd.gov.sa) والاستعلام عن المكرمة الملكية لشهر رمضان 1443، كما يمكن التحقق من جميع شروط استيفاء المكرمة من خلال الرابط السابق، ويمكن التواصل مع خدمة العملاء والاستفسار عن موعد إيداع مكرمة الضمان الاجتماعي من خلال الاتصال علي الرقم الموحد (19911).

خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي

جميع المستوفون لشروط منحة المكرمة الملكية؛ يتثنى لهم التسجيل في الضمان والحصول علي المكرمة الملكية بمبلغ 1000 ريال سعودي وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الولوج إلي الرابط الرسمي لوزارة الموارد البشرية.

من القائمة الرئيسة قم بالنقر علي تدوين تسجيل جديد.

اكتب البيانات المطلوبة مثل “الرقم القومي، ثم أدخل تاريخ الميلاد، رقم الهاتف”.

ثم كتابة كلمة مرور خاصة بك، والعمل علي تأكيد كلمة المرور.

مراجعة والموافقة على جميع الشروط والأحكام.

انقر فوق رمز التسجيل الجديد.

أدخل رمز التحقق المرئي المعروض على الشاشة.

ثم قم بتفعيل الحساب الجديد.

سجل الدخول مرة اخري للمنصة، وقم بتدوين البيانات بطريقة صحيحة.

يجب رفع جميع المستندات التي تثبت احقيتك في الحصول الضمان ليتم شملك بالمكرمة.

الآن قم بالنقر علي تبويب تسجيل.

شروط الحصول على المكرمة الملكية 1443

كما وضحنا بالسابق أن إيداعَ مُكرمة الضمَان الاجتمَاعي تتم من خلال أعلان الأمر المكي بصرفها للمواطنين، ومع ذلك فقد حددت الوزارة شروط الحصول علي المكرمة الملكية والتي جاءت علي النحو التالي:

يجب أن يكون المتقدمون لهذه المنحة الملكية سعوديين، كما يجب أن يكون الدخل الشخصي اقل من 3.000 ريال سعودي. من الشروط الأساسية هي أن يكن المستفيد من مقيمي المملكة ولن يغادرها، وألا يكن المستفيد من أصحاب السجلات التجارية. ألا يكون المستفيد يملك عقار أو سيارة باسمه.

هذا وقد نوهت الوزارة انه في حالة عدم استيفاء جميع الشروط السابقة لن يتم إيداع مكرمة الضمان الاجتماعي للمستفيدين في الحسابات البنكية.