نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم قرض شركة النايفات وكيفية الحصول عليه وما هي الخطوات بالتفاصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة كم قرض شركة النايفات هو أحد أهم وأكثر الأسئلة شيوعاً التي تشغل بال العديد من العملاء الراغبين في الحصول علي منتجات تمويلية من شركات التمويل السعودية. حيث تعد شركة النايفات هي أحد أهم وأعرق شركات التمويل المختلفة الموجودة بالمملكة العربية السعودية, والتي تهتم بتوقير المنتجات التمويلية المختلفة التي تناسب فئات مختلفة من العملاء. حيث تتيح الشركة هذه المنتجات وسط العديد من المميزات التي سيتم تناولها فيما بعد, ولكن بعد توضيح بعض الشروط والضوابط التي يجب توافرها قبل القيام بالحصول علي التمويل. وفيما يلي سيتم تناول تفاصيل كم قرض شركة النايفات وكيفية الحصول عليه وما هي الشروط بالتفاصيل خلال السطور القليلة القادمة بالمقال.

كم قرض شركة النايفات

يتساءل العديد من العملاء بالمملكة العربية السعودية عن تمويل شركة النايفات لتمويل الأفراد. وقد أوضحت الشركة أن قرض النايفات للأفراد يبدأ من (10,000) آلاف ريال سعودي ويصل إلي (300,000) ألف ريال سعودي كحد أقصي وسط العديد من المميزات والتي سيتم ذكرها لاحقاً.

مميزات تمويل النايفات للأفراد

أوضحت شركة النايفات للتمويل أنه يمكن الحصول علي تمويل للأفراد بكل سهولة ويسر وسط العديد من المميزات وهي كالتالي:

التمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية حسبما أعلنت الجهات المختصة لدي الشركة.

التمويل يبدأ من (10,000) آلاف ريال سعودي ويصل إلي (300,000) ألف ريال سعودي.

التمويل متاح بدون وجود كفيل لكن بشروط سيتم تناولها لاحقاً.

هامش الربح تنافسي جداً .

إمكانية القيام بالسداد المبكر لباقي الأقساط.

أقساط شهرية مريحة جداً تصل إلي (60) شهراً.

الرسوم الإدارية مشمولة ضمن التمويل ولا يشترط سدادها مقدما.

إمكانية القيام بتجديد التمويل وفقاً للشروط.

متاح للمواطنين والمواطنات.

شروط الحصول علي تمويل شركة النايفات

أوضحت الشركة بعض الشروط والضوابط الهامة التي يجب توافرها قبل الحصول علي التمويل وهي كالتالي:

التمويل يكون أقل من (100,000) ألف ريال سعودي في حالة عدم وجود كفيل.

التمويل يصل إلي (300,000) ألف ريال سعودي في حالة وجود كفيل.

أن يكون العميل موظفاً لدي احدي الجهات المعتمدة من الشركة.

ألا يقل الراتب الشهري عن (4,000) ألاف ريال سعودي.

ألا يقل السن عن (20) سنة ولا يزيد عن (60) سنة.

أن يكون العميل سعودي الجنسية.

ألا تقل مدة الخدمة لدي القطاع الخاص عن (3) أشهر قبل التقدم للحصول علي التمويل.

ألا يكون العميل متعثراً في سداد أي أقساط لمنتج تمويلي آخر.

المستندات والأوراق المطلوبة للحصول علي التمويل

أوضحت شركة النايفات من الحصول علي التمويل بعد تجهيز الأوراق والمستندات التالية: