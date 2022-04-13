موعد الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd متى ينزل المعاش في حسابات المستحقين وخطوات التسجيل

الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd أحد البرامج الداعمة للأسر والعائلات المقدمة من وزارة التنمية البشرية في المملكة العربية السعودية هذا البرنامج يقدم معاش شهري لفئة معينة من العائلات التي يكون راتب الحكومة الخاص بها أقل من 1000 ريال سعودي حيث أن موعد الضمان الاجتماعي المطور لصرف هذا المعاش عادتا ما يكون في بداية الشهر الهجري باستثناء بعض الأيام والاجازات الرسمية.

الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd

تم صرف المعاش الخاص بهذا الشهر في يوم 2 من شهر رمضان المبارك أما بالنسبة للشهور القادمة فسوف نوضح مواعيد الصرف وهي:-

موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور لشهر مايو هو 1/5 الموافق يوم الأحد.

صرف معاش الضمان الاجتماعي في السعودية لشهر يونيو هو يوم الاربعاء الموافق 1/6 والذي يعادل في التاريخ الهجري 2/11.

من المتحمل تقديم معاش صرف معاش شهر يوليو والذي سيكون يوم الخميس الموافق 30/5 نظرا.

من الفئات التي يتم صرف المعاش لها الزوجات المطلقات كبار السن البالغين من العمر أكثر من ستين عاما والسيدات الأرامل كذلك الأشخاص المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة والعائلة التي تتكون من عدد كبير من الأطفال الذين يحتاجون إلى راتب إضافي للمساعدة علي العيش وتوفير الاحتياجات الخاصة وغيرها من الفئات الأخرى الذين يعانون من أوضاع مالية صعبة.

خطوات التسجيل والاستعلام عن موعد الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd



أولا يجب تسجيل الدخول إلى موقع وزارة التنمية البشرية الموجود على موقع جوجل.

بعد أن يتم تحميل الصفحة قم بإدخال رقم البطاقة الخاص بك ثم انقر على تسجيل.

سوف يطلب منك الموقع عدة بيانات شخصية يجب إدخالها بشكل صحيح.

انقر على زر التسجيل وحفظ البيانات.

في حالة قبول وموافقة التسجيل سوف يتم إرسال رسالة نصية إلى هاتف المواطن الشخصي.

يجب الرجوع إلى وزارة التنمية للاستطلاع علي المزيد وطريقة ومواعيد صرف هذا الراتب.

في حالة عدم رد الوزارة على الأوراق المقدمة يجب الاتصال بالهاتف الأرضي الخاص بالوزارة للتواصل معهم.

وأخيرا سوف يتم صرف راتب الضمان الاجتماعي المطور قبل أيام عيد الفطر المبارك أعاده الله على الجميع بالسعادة والصحة لكي تتمكن العائلات من شراء جميع المتطلبات اليومية والأساسية الخاصة بهم والتي تشمل مأكل وملبس وغيرها.