نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التسجيل في برنامج ريف Reef لغير القادرين والأسر المنتجة 1443 شروط التقديم في المقال التالي
التسجيل في برنامج ريف لغير القادرين من الأسر المنتجة تقدم وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية الكثير من الخدمات والتمويلات التي تساعد المزارعين و الغير قادرين من الأسر المنتجة في مجال عملهم وهو الزراعة، ليكن برنامج دعم الريف Reef من أهم المساعدات التي لها دور ملحوظة جدًا، وليكن الغرض منه هو تشجيع المواطنين السعوديين الدخول في مجال العمل الزراعي وينتج عن ذلك زيادة انتاجية زراعية تستطيع الدولة الاكتفاء بذاتها وتصدير المحاصيل الزراعية، ولذلك هناك الكثير من المزارعين الذين يتساءلون عن طريقة التسجيل للحصول على الدعم.
طريقة التسجيل في دعم الريف Reef للحصول على الدعم
لكي تتمكن من الحصول على الدعم ريف لابد من توافق كافة الشروط التي وضعها وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية وسنقدم لكم بالتفصيل، ولتقديم في الدعم قم باتباع الخطوات التالية:
- أولاً قم بالدخول إلى بوابة ريف للأسر المنتجة الرسمي.
- سيتم انتقالك إلى الصفحة الرئيسية قم بالنقر على أيقونة إنشاء حساب أعلى الشاشة.
- ثم الضغط على مستخدم جديد.
- سيظهر أمامك نموذج التسجيل في الدعم قم بملئ البيانات المطلوبة (الاسم، محل الإقامة، رقم الهوية، رقم الجوال، الجنسية، النوع وغيرهم من البيانات).
- ثم قم بإدخال كلمة المرور، ثم قم بتأكيد كلمة المرور.
- سيتم إرسال كود التحقق في رسالة نصية على جهازك.
- قم بكتابة الكود في المربع المخصص له.
- ثم قم بالضغط على أيقونة تسجيل، ومن ثم النقر على تقديم الطلب.
شروط الحصول على دعم ريف لغير القادرين من الأسر المنتجة 1443
لكي يتم قبول طلب التقديم للحصول على دعم ريف لغير القادرين من الأسر المنتجة لابد من توافر بعض الشروط التالية في المتقدم، وهي:
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- كما يشترط إقامة بصفة دائمة على أراضي المملكة.
- أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 21 عام.
- يشترط أن يكون المتقدم من العاملين في القطاع الزراعي، أو أحد القطاعات الأخرى التي يدعهما البرنامج.
- ألا يكون المتقدم من العاملين في وظيفة سواء كانت حكومية أو خاصة.
- يشترط ألا يزيد دخل الأسرة الشهري الثابت عن 6000 ريال سعودي.
- أن يكون لدى المتقدم حساب بنكي جاري.
- الموافقة على كافة الشروط والأحكام التي وضعتها وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية.
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