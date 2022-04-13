منصة ودي خدمة التسوية الودية للعامل والمنشأة

منصة ودي تسجيل دخول، حيث تعتبر هذه المنصة هي منصة إلكترونية تابعة إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، و تعد المنصة توفر خدمة التسوية الودية التي تعتبر المرحلة الأولى من مراحل النظر في الدعاوى الخاصة بالخلافات العمالية بين كل من العامل وصاحب العمل، ومن خلال المنصة يتم العمل علي محاولة تقريب وجهات النظر وإجراء عملية إلكترونية في دور الوساطة من أجل فض النزاع والوصول إلى حل ودي يعمل على إرضاء كل من الطرفين إن توفر ذلك، أو أن يتم إحالة الدعوى إلى جهة الاختصاص وهي المحكمة العمالية خلال فترة (21) يوم عمل من بداية تاريخ أول جلسة، وسوف نوفر لكم رابط تسجيل دخول منصة ودي.

دعاوى الخلافات العمالية بين العامل وصاحب العمل

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن النظر بدعاوى الخلافات العمالية بين العمال وبين أصحاب الأعمال، علي أن يتم استقبال الدعاوي بشكل إلكتروني من خلال موقع الخدمات التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ومن أوجه النزاعات التي يتم التقديم إليها ما يلي:

المنازعات الخاصة بعقود العمل أو الأجور ومنازعات الحقوق وكافة إصابات العمل والتعويض الخاص بها.

المنازعات الناتجة على الفصل من العمل.

المنازعات المرتبطة بإيقاع صاحب العمل لعدد من الجزاءات التأديبية على العامل الذي يعمل لديه.

الدعاوي الخاصة بالمنازعات الناتجة عن تطبيق الأحكام الخاصة بنظام العمل واللائحة التنفيذية التابعة له.

تقديم دعوي جديدة بمنصة ودي

يمكن أن يتم تقديم دعوة جديدة بمنصة ودي من أجل الفصل بها من جانب منصة الخدمات بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتتم الخدمة بهذه الخطوات: