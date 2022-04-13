نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة ودي خدمة التسوية الودية للعامل والمنشأة في المقال التالي
منصة ودي تسجيل دخول، حيث تعتبر هذه المنصة هي منصة إلكترونية تابعة إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، و تعد المنصة توفر خدمة التسوية الودية التي تعتبر المرحلة الأولى من مراحل النظر في الدعاوى الخاصة بالخلافات العمالية بين كل من العامل وصاحب العمل، ومن خلال المنصة يتم العمل علي محاولة تقريب وجهات النظر وإجراء عملية إلكترونية في دور الوساطة من أجل فض النزاع والوصول إلى حل ودي يعمل على إرضاء كل من الطرفين إن توفر ذلك، أو أن يتم إحالة الدعوى إلى جهة الاختصاص وهي المحكمة العمالية خلال فترة (21) يوم عمل من بداية تاريخ أول جلسة، وسوف نوفر لكم رابط تسجيل دخول منصة ودي.
دعاوى الخلافات العمالية بين العامل وصاحب العمل
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن النظر بدعاوى الخلافات العمالية بين العمال وبين أصحاب الأعمال، علي أن يتم استقبال الدعاوي بشكل إلكتروني من خلال موقع الخدمات التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ومن أوجه النزاعات التي يتم التقديم إليها ما يلي:
- المنازعات الخاصة بعقود العمل أو الأجور ومنازعات الحقوق وكافة إصابات العمل والتعويض الخاص بها.
- المنازعات الناتجة على الفصل من العمل.
- المنازعات المرتبطة بإيقاع صاحب العمل لعدد من الجزاءات التأديبية على العامل الذي يعمل لديه.
- الدعاوي الخاصة بالمنازعات الناتجة عن تطبيق الأحكام الخاصة بنظام العمل واللائحة التنفيذية التابعة له.
تقديم دعوي جديدة بمنصة ودي
يمكن أن يتم تقديم دعوة جديدة بمنصة ودي من أجل الفصل بها من جانب منصة الخدمات بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتتم الخدمة بهذه الخطوات:
- يجب تسجيل الدخول إلى البوابة الإلكترونية التالية: خدمات الوزارة.
- تحديد الدخول عبر بوابة الأفراد.
- اختيار رفع دعوى من قائمة خلال النقر على خدمات التسوية الودية المتوفرة في شريط التنقل الجانبي.
- سوف تقوم المنصة بفتح شاشة نموذج الدعوي.
- سوف تظهر البيانات الخاصة بالمستخدم الذي قام بتسجيل الدخول بشكل تلقائي في الجزء الخاص ببيانات المدعي.
- يجب أن يتم تحديد صفة المدعي أو الوكيل ثم إدخال بيانات الوكالة وبيانات المدعي.
- إدخال بيانات الوكالة وهي رقم الوكالة.
- إدخال بيانات المدعي وهي رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد.
- تحديد المنشأة المقام ضدها الدعوي من خلال (قائمة المنشآت).
- إدراج بيانات العمل المطلوبة.
- النقر على التالي.
- سوف يتم التحويل إلى شاشة اختيار موضوعات الدعوي.
- تحديد الفئة الرئيسية والفرعية لموضوع الدعوي الذي يرغب الشخص في إضافته.
- تظهر الموضوعات المتاحة لتقديم الدعاوي.
- استكمال قراءة شروط تقديم الدعوة والموافقة عليها.
- النقر على تقديم.
- استكمال الخطوات حتي يتم الوصول إلى اعتماد الطلب والنقر على تبويب (تقديم الدعوي).
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