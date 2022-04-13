نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل 100 ألف ريال بدون كفيل من الشركة السعودية ويصل إلي نصف مليون بوجود كقيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل 100 ألف ريال بدون كفيل هو أحد أهم المنتجات التمويلية التي تقدمها الشركة السعودية للتمويل, وأوضحت الشركة أيضاً أنه يمكن القيام بالحصول علي التمويل بقيمة (500) ألف ريال سعودي في حالة وجود كفيل. وتعد الشركة السعودية للتمويل هي أحد أهم وأعرق شركات التمويل بالمملكة والتي تم تدشينها في عام 1990 برأس مال وصل إلي (10) ملايين ريال سعودي. حيث تسعي الشركة دائمة إلي توفير الحلول والتسهيلات التمويلية المختلفة التي تناسب العديد من العملاء سواء كانوا أفراد أو شركات ومؤسسات, مشاركة منها في أعمال التنمية في البلاد من خلال هذه المنتجات التمويلية التي يمكن استخدامها في أعمال الاستثمارات المختلفة, وفيما يلي سيتم تناول تفاصيل تمويل 100 ألف ريال بدون كفيل من الشركة السعودية للتمويل خلال السطور القليلة القادمة في هذا المقال.

تمويل 100 ألف ريال بدون كفيل من الشركة السعودية

تساعد العديد من شركات التمويل في توفير المنتجات التمويلية المختلفة ومنها تمويل الأفراد من شركة النايفات الذي يصل إلي 300 ألف ريال سعودي, وتقدم الشركة السعودية للتمويل منتج تمويل الأفراد وسط العديد من المميزات التي سيتم تناولها خلال هذا المقال.

مميزات المنتج التمويلي للأفراد من الشركة السعودية للتمويل

أعلنت الشركة السعودية للتمويل عن بعض المميزات الهامة التي يحصل عليها العميل عند الحصول علي المنتج التمويلي للأفراد وهي كالتالي:

التمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية حسبما أعلنت جهات الاختصاص بالشركة.

التمويل يصل إلي 100 ألف ريال سعودي بدون وجود كفيل.

التمويل كبير ويصل إلي 500 ألف ريال سعودي في حالة وجود كفيل.

السرعة والدقة في إنهاء الإجراءات.

معاملات الأمان عالية جداً حيث تتبع الشركة لمؤسسة النقد العربي السعودي.

سهولة في الإجراءات.

عدم الحاجة إلي تحويل الراتب.

هامش الربح المحدد تنافسي.

يمكن القيام بالسداد المبكر لباقي الأقساط.

أقساط شهرية مريحة.

تصل نسبة الاستقطاع وصلت إلي 60%.

المستندات والأوراق المطلوبة للحصول علي التمويل

أوضحت الشركة السعودية للتمويل عن المستندات والأوراق المطلوبة لإنهاء الحصول علي التمويل وهي كالتالي: