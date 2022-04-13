نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتح بوابة التجنيد على وظائف عسكرية للرجال والنساء تعرف على التخصصات المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة فتح بوابة القبول والتجنيد الموحد على وظائف عسكرية للرجال والنساء، من خلال وزارة الدفاع السعودية تم الإعلان عبر الموقع الرسمي لها على تويتر أن هناك فرصة لالتحاق بالخدمة العسكرية من رتبة رقيب إلى رتبة جندي وسوف نوضح لكم من خلال ثقفني الآن التخصصات المطلوبة والشروط.

وزارة الدفاع فتح بوابة القبول والتجنيد الموحد موحد للجنسين، منذ أن تم ألإعلان عن فتح باب القبول بدأت عمليات البحث حول هل تلك الفرصة متاحة لذكور والنساء أم أنها وظائف لرجال فقط لذلك نوضح لكم الآن كافة التفاصيل ليستطيع كل من تتوافر به الشروط سرعة التقديم خلال المواعيد المحددة.

فتح بوابة القبول والتجنيد الموحد على وظائف عسكرية

التقديم بدا من يوم الأحد الموافق 9 رمضان 1443هـ وذلك من خلال بوابة القبول الموحد على الرابط الإلكتروني: “https://tajnid.mod.gov.sa”، و من خلال ثقفني نعرض لكم التخصصات المطلوبة لإعلان فتح باب القبول في الإدارة العامة للقبول والتجنيد لكل الجنسين من الرجال والنساء، وذلك من خلال للشهادات الحاصلين عليها.

التخصصات المطلوبة لرجال والنساء

لحملة الدبلوم من النساء متاح لهم وظائف في:

الإدارة العامة.

أدارة الأعمال.

الإدارة المكتبية.

المحاسبة.

الموارد البشرية.

السكرتارية التنفيذية.

الوسائط الرقمية.

التصوير الفوتوغرافى.

التصميم الجرافيكى.

أدارة المستودعات.

التربية البدنية.

تخصصات الحاسب الألى.

لحملة الدبلوم من الرجال متاح لهم:

تخصصات الحاسب الألي.

الاتصالات إلكترونيات.

الإدارة مكتبية.

أدارة الموارد البشرية.

السكرتارية التنفيذية.

التمريض.

فني أسنان.

طب طواري.

الكيمياء.

اللغة الانجليزية.

التصوير الفوتوغرافي.

الشروط الواجب توافرها في النساء المقدمة على الوظيفة