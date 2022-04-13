نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل فى الضمان المطور الجديد 1443 والشروط المطلوبة وطريقة التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط التسجيل فى الضمان المطور الجديد 1443 نقدم رابط التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي الجديد 1443 لتقديم طلبات الضمان الاجتماعي الجديدة والاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي في السجل المدني، وكذلك كلمة المرور الخاصة بموقع الضمان الاجتماعي المطور والذي تم إطلاقه رَسْمِيًّا ونفذت للراغبين في الانضمام إلى برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي،كما يساعد تفعيل الأمن الجديد في تحقيق أحد أهداف الحماية الاجتماعية المتمثل في مساعدة الفئات الأكثر ضعفاً المؤهلة للزكاة من خلال تحسين رفاتهم الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى توفير مستوى معيشي لائق لهذه الفئات، كما نقدم رابطًا إلى التسجيل في الضمان الاجتماعي 1443 المطور حديثًا، وكذلك الحصول على رقم الضمان الاجتماعي الموحد المجاني والاطلاع على الثانية

رابط التسجيل فى الضمان المطور الجديد 1443

تدرك المملكة أن كل فرد من أفراد المجتمع يتمتع بمستوى معيشي معقول يكفي للحفاظ على صحته ورفاهيته، ويشمل ذلك المأكل والملبس والمسكن والعلاج الطبي والوصول إلى الخدمات الاجتماعية الضرورية.

كما أن له الحق في الكفاف إذا كان غير قادر على العمل بسبب البطالة أو الإعاقة أو المرض أو الشيخوخة أو الترمل أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته.

وفي هذا الصدد، أعلنت وزارة الموارد البشرية، مساء السبت، ربيع الآخر 1443 ه، الموافق 20 نوفمبر 2021 م، إطلاق وتفعيل برنامج نظام الضمان الاجتماعي المطور 1443، والذي يمكن من خلاله الحصول على مبالغ نقدية شهرية مساعدة من الوزارة لذوي الدخل المنخفض والمتوسط.

في حين أن الضمان الاجتماعي يعزز التكافل الاجتماعي من خلال ضمان الوصول العادل لجميع الأسر المحتاجة والأفراد المستقلين، فإنه يعمل أيضًا على تحقيق الاستقرار المالي وتقديم المساعدة المناسبة للأفراد والأسر المحتاجة من أجل تلبية جميع احتياجاتهم الأساسية. ومع ذلك، فإن الأمر لا ينتهي بالمساعدة المالية وحدها؛ يوفر الضمان الاجتماعي الآن فرص التأهيل والتدريب للأفراد القادرين على العمل.

بالإضافة إلى تمكين الأشخاص القادرين على العمل من خلال تزويدهم بالكفاءات اللازمة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، يمكننا تقوية القوى العاملة وتطوير مهاراتهم، مما سيؤدي إلى تحسين النتائج الاجتماعية والاقتصادية للفرد والمجتمع. بالنسبة للمبالغ التي يوفرها الضمان الاجتماعي الجديد ولكل مهتم بتسجيل ضمان اجتماعي جديد 1443 يتوفر الرابط التالي:

تم إنشاء رابط تسجيل جديد في الضمان الاجتماعي (sbis. hrsd. gov. s).

كيف يمكنني التسجيل في رقم الضمان الاجتماعي الجديد 1443؟

من الممكن الانضمام إلى الأمان المطور باتباع خطوات التسجيل الموضحة رَدًّا على سؤال متكرر، “كيف يمكنني التسجيل في الأمان المطور؟” يمكن للفرد المستقل أو معيل الأسرة الذي يفي بمتطلبات الأهلية للأمن اَلْمُطَوَّر التقدم بطلب للحصول على الضمان الاجتماعي الجديد باتباع الخطوات الموضحة أدناه:

للبدء، انتقل إلى الصفحة الرئيسية وانقر على “تسجيل جديد”.

ثانيًا: بالهجري أدخل هوية المستخدم ورقم الهاتف المحمول وتاريخ الميلاد ثم أنشئ كلمة المرور وقم بتأكيدها.

ثالثًا: بعد قراءة الشروط والأحكام، أدخل رمز التحقق وحدد خانة التعهد، ثم اضغط على زر “تسجيل”.

رابعًا: أدخل رمز التحقق المزود بهاتفك الخلوي ثم اضغط على أيقونة المصادقة. سيتم عرض إشعار يشير إلى نجاح التسجيل.

خامساً: قم بتسجيل الدخول إلى منصة الدعم عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور والضغط على زر تسجيل الدخول.

سادساً: اختر “Go to the unified file” من القائمة المنسدلة.

سابعاً: أكمل قسم المعلومات الشخصية (الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال الذي يبدأ ب 05، والبريد الإلكتروني)، ثم أدخل الاسم الأول، واسم الأب أو الجد، واسم العائلة، والعمر، والجنس، والجنسية، والحالة الحياتية، ثم أجب عن الأسئلة المعروضة وأدخل رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN)، ثم انقر فوق حفظ.

ثامناً: أدخل بيانات السكن الواردة في بيانات العنوان وفقاً لما هو مسجل في العنوان الوطني والذي يشمل المنطقة والمدينة والحي والشارع ورقم المبنى والصندوق البريدي والرمز البريدي ونوع المسكن…

تاسعا: إدخال بيانات الدخل الشهري لجميع الأفراد. وتجدر الإشارة إلى أن مصادر الدخل قد تكون متعددة؛ قد تشمل راتبًا شَهْرِيًّا أو دعمًا حُكُومِيًّا أو مشاريع خاصة أو أنشطة تجارية أو ممتلكات عقارية أو تحويلات جارية؛ يمكنك الإفصاح عن الدخل بالضغط على إضافة دخل جديد، وفي حال وجود دعم يمكنك الإفصاح عنه بالضغط على إضافة دعم جديد ثم الإجابة على أسئلة زكاة التجارة ومبلغ الزكاة السنوي.

ثم ينتقل إلى الخطوة التالية وهي استكمال بيانات التعليم أو المؤهل التعليمي وهي أعلى أو أحدث درجة حصلت عليها، ومن ثم استكمال الطلب وفقًا لطريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي.

برنامج دعم المستفيدين أو كيفية التسجيل في البرنامج بعد الضغط على رابط التسجيل بالضمان الاجتماعي الجديد المرفق. يتم توضيح الإجراء الصحيح في الفيديو التالي:

متطلبات التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي الجديد 1443

تم تصميم نظام الضمان الاجتماعي الجديد حول الظروف المادية للأسرة من أجل حماية الأفراد ذوي الدخل المتوسط ​​، وأنشأت الموارد البشرية معايير أهلية جديدة تختلف اختلافًا جَوْهَرِيًّا عن النظام القديم من أجل تحديد ما إذا كان الفرد مؤهلاً للضمان الاجتماعي أم لا. هل أنت مشمول بالضمان الاجتماعي بموجب المعايير الجديدة؟ يجب أن تتعرف على شروط الضمان الاجتماعي التالية.

شرط الإقامة بشكل دائم في المملكة لمدة سنة قبل التقديم

إن تكون سعودي الجنسية، وقد تم استبعاد بعض فئات الجنسية منها (زوجة المواطن أو المطلقة أو الأرملة التي لديها أبناء سعوديون- أبناء المطلقة أو الأرملة من زوج غير سعودي- الأفراد المعاقين، الأيتام، والأرامل مع الأيتام).

انخفاض الدخل الشهري

النسبة المحسوبة لأصحاب الأعمال الحرة أو الأسرة بالنسبة إلى الحد الأدنى المحسوب للمعاش وهو (1100 ريال للمعامل – 550 ريالا لكل نعال ).

الالتزام بتلبية معايير الصحة والتعليم والتوظيف والشهادات من خلال مراقبة بوابات التوظيف المعترف بها.

انطباق شروط اللائحة على اقتناء واستخدام الثروة.

ألا يكون مقيمًا بأحد أدوار الإسكان التي ترعاها الدولة.

عدم امتلاك ثروة أو أصول عالية القيمة وامتلاك سيارة واحدة فقط.

يتم تقديم الطلب عبر الإنترنت باستخدام رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد.

طريقة جديدة لحساب الضمان الاجتماعي 1443

السؤال عن كيفية احتساب الضمان الاجتماعي المتطور وما إذا كان يشملني أم لا. نظرًا لأن هذا هو أحد الموضوعات الأكثر شيوعًا، فقد حددنا آلية حساب الضمان الاجتماعي الجديد على النحو التالي:

أضف إجمالي الدخل المكتسب لجميع أفراد الأسرة (“الدخل الشهري”) ثم أطرح 50٪ من قيمة الدخل، مما يؤدي إلى حساب نصف الأجر فقط.

تضيف الوزارة نصف الإيرادات إلى إجمالي الدخل غير المكتسب وتستثني (ذوي الإعاقة- البرامج الداعمة) من حساب الدخل الشهري غير المكتسب.

مقارنة إجمالي الدخل المقدر (50 بالمائة من الدخل المكتسب بالإضافة إلى الدخل غير المكتسب) بالحد الأدنى للمعاشات المحسوبة على أساس الاستحقاق المعتمد لعدد أفراد الأسرة (1100 للمشعال – 550 للمشعال ).

نتيجة الضمان الاجتماعي هي معيار الأهلية، حيث تستخدم الدخل الشهري كمعيار أساسي لتحديد الأهلية. عندما يتجاوز الدخل الشهري للأسرة الحد الرادع للضمان الاجتماعي، يتم عكس القرار، ويمكن تحديد الاستحقاق بإضافة المبلغ المحدد للأسرة بالإضافة إلى المبلغ المخصص لكل نعال ، ويكون متاحًا للجميع. أيها المواطنون، قم بالتسجيل في التأمين الآن من خلال الضغط على رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد المرفق.

سقف الضمان الاجتماعي المعمول به هو 1443

يجري تطوير نظام الضمان الاجتماعي الجديد ونقله إلى منصة محددة كأحد أهداف “الحماية الاجتماعية” للموارد البشرية التي تسعى المملكة الرشيدة 2030 إلى تحقيقها. بعد نقل جميع خدمات الأمن إلى موقع الضمان الاجتماعي الجديد، بدأت بوابة الدعم والحماية في تلقي الطلبات عبر الإنترنت للتسجيل في الضمان الاجتماعي.

وقد تم التأكيد على أن الحد الأدنى للدخل الشهري يجب ألا يتجاوز، بالإضافة إلى الحد الأقصى للمعاش التقاعدي المتاح عند القبول في البرنامج لدعم المستفيدين الأمنيين الجدد، عدد أفراد الأسرة المقيمين في نفس المنزل. يمكنه تحقيق ذلك بالرجوع إلى جدول الشرح التالي: