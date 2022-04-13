اختبار كفايات المعلمات 1443 في السعودية كيفية التسجيل ورسوم التقديم

اختبار كفايات المعلمات 1443 ، إذا كنت ترغب في مزاولة مهنة التعليم في المملكة العربية السعودية، يجب الحصول على رخصة من هيئة تقويم التعليم والتدريب، والتي تتم وفق اختبارات ومعايير محددة، لتعزيز جودة التعليم في المملكة عن طريق توفير معلمات بمهارات عالية، لذا يبحث الخريجين عن طريق تسجيل كفايات المعلمات 1443، وما هي الرسوم التي يجب سدادها للتقديم في الاختبار، وما هي المعايير التي على أساسها يتم قبول المعلمين للتقديم، ومن خلالنا اليوم في خلال السطور القليلة القادمة سنتعرف على كل إجابات كل ما سبق.

اختبار كفايات المعلمات 1443

أتاحت هيئة تقويم التعليم والتدريب إمكانية التسجيل بالموقع الرسمي لاختبار كفايات المعلمين، والتي تساعدهم في تسهيل عملية التسجيل للمعلمين، لذا أول خطوة هي زيارة الموقع الرسمي من خلال الضغط على هذا رابط مركز قياس ثم إتباع هذه الخطوات الآتية:-

الضغط على أيقونة التسجيل في الاختبار.

ثم تسجيل الدخول للحساب الخاص.

ومن ثم الانتقال إلى نظام الرخص المهنية وتسجيل الدخول عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد.

الضغط على اختبارات كفايات المعلمين.

الحصول على كود التحقق وإدخاله ثم الضغط على زر الاختبارات.

يجب إدخال كل المعلومات والبيانات الخاصة بدقة والتحقق من صحتها ثم الضغط على التالي.

الضغط على الاختبارات المحوسبة ثم حجز الاختبار لتحديد الموقع والمقر.

وأخيرًا الضغط على متابعة.

سيتوجب قراءة الشروط والأحكام ثم الموافقة عليها.

الضغط على التالي.

اختيار الاختبار المقرر.

ضرورة اختيار موعد محدد لتقديم اختبار الرخصة المهنية.

ثم اختيار موعد اختبار الرخصة المهنية ثم الضغط على ارسال.

وبذلك يكون تم الانتهاء من تسجيل في كفايات.

رسوم التقديم في اختبار كفايات المعلمات 1443

من أجل تحسين أداء مهارات المعلمات تم إطلاق برنامج كفايات، والذي يساعد كثيرًا في تطوير وتحسين التعليم في المملكة العربية السعودية، ولقد تم الإعلان من قبل هيئة تقويم التعليم والتدريب ” قياس ” عن الرسوم التي يجب سدادها للحصول على الرخصة المهنية، وأيضًا في حالة إعادة الاختبار مرة أخرى:-

300 ريال مقسمة على ثلاثة أقسام الأول 100 ريال لإجراء اختبار الرخصة الاختبار التربوي العام، 100 ريال لإجراء اختبار الرخصة المهنية التخصصي، 100 ريال لإصدار الرخصة أو ترقيتها أو تجديدها.

200 ريال لإعادة اختبار رخصة الاختبار التربوي العام، 100 ريال لإعادة اختبار الرخصة المهنية التخصصي.

نسب اختبار كفايات المعلمات 1443

تم وضع بعض الاختبارات التخصصية، والمعايير التخصصية للوظائف التعليمية، أولًا الاختبارات التخصصية التي تعتبر هي أداة تقويم لقياس مدى إلمام المعلمات بالمعايير التخصصية لأداء الرخصة المهنية للوظائف التعليمية المتاحة والتي وصل عدد تخصصها 38 تخصص، ولقد تم توضيح نسب اختبار كفايات 1443 التي على أساسها سيتم قبول المعلمات عليها مثل:-