نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تجديد جواز السفر السعودي عن طريق أبشر و شروط تجديد الجواز سعودي الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تجديد جواز السفر السعودي عن طريق أبشر، أعلنت الحكومة السعودية عن سعر تجديد الجواز السعودي والذي يعتبر من المعلومات المهمة للكثير من المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية، حيث يمكن لهم من خلال التعرف على سعر التجديد ومن ثم البدء بالإجراءات المطلوبة للحصول على جواز السفر الجديد، هو عبارة عن الوثيقة الرسمية التي تتواجد لدى المواطن ويمكن من خلالها المرور من وإلى المملكة العربية السعودية والتنقل فيما بين الدول المسموحة بكل سهولة، ويحمل جواز السفر السعودي أهم البيانات الشخصية ويتكون من 48 صفحة، والتي يتواجد فيها صورة حامل الجواز ورقم الجواز المميز واسم صاحب الجواز بكلاً من اللغة العربية والإنجليزية، وهناك طريقة تحديث بيانات جواز السفر للمقيم وشروط التحديث عبر أبشر.

طريقة تجديد جواز السفر السعودي عن طريق أبشر

تُتيح بوابة أبشر الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية السعودية خدمة تجديد جواز السفر السعودي من خلالها، حيث يمكن تجديد جواز السفر في أي مكان وبصورة إلكترونية تامة، وذلك عبر الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية. ثم قم باختيار خدمات واختيار خدمات إلكترونية للأفراد. إضافة اسم المستخدم وكلمة السر من قائمة خدماتي، ومن ثم اختيار خدمات ثم الجوازات. ثم أنقر على خدمة تجديد جواز السفر السعودي. إضافة اسم المستفيد من الخدمة، ومن ثم الانتظار قليلاً إلى حين ظهور بيانات تجديد جواز السفر. ثم النقر على خيار مدة صلاحية تجديد الجواز، وذلك سواء أن كانت كانت 5 سنوات أو 10 سنوات. يجب أن يتم تحديد مكان استلام الجواز من أحد فروع إدارة الجوازات في السعودية أو من خلال خدمة واصل من البريد السعودي. ثم قم بتأكيد الطلب عبر النقر على الموافقة على الشروط والأحكام. النقر على خيار تأكيد الطلب. ثم طباعة النسخة المصورة من الجواز، وذلك لكي يتم تسليمها إلى البريد السعودي أو إدارة الجوازات.

شروط تجديد الجواز السعودي الجديدة

عملت الحكومة السعودية على توضيح الشروط الواجب توافرها لتجديد جواز السفر السعودي، وجاءت شروط التجديد الرسمية على النحو التالي:

يجب على الأبناء الأقل من 21 عام أن يحصلوا على موافقة ولي أمرهم، وذلك سواء بأثناء إصدار الجواز أو تجديده، ويتم إسثناء الابن متزوج من ذلك. ثم إذا كان هنالك أي مخالفات مرورية فمن الهام أن يقوم المتقدم بطلب تجديد جواز السفر بتسديدها، ومن الجدير ذكره بانه من الممكن الاستعلام عن المخالفات وتسديدها إلكترونياً من خلال منصة أبشر الإلكترونية في حال أن كان المتقدم يملك حساب فيها. يجب أن يتوفر حساب مفعل على منصة أبشر الإلكترونية. ثم العمل على التسجيل في العنوان الوطني. يجب أن يكون صاحب الجواز متواجد في السعودية بأثناء التجديد. بالنسبة للأب فسيكون طلب تجديد جواز الأبناء دون سن 21 عام وغير المتزوجين منهم. ثم توفير جواز السفر القديم، وذلك لكي تتم عملية تجديد الجواز والحصول على الجواز الجديد. دفع الرسوم الخاصة بتجديد جواز السفر، وقد أتاحت الحكومة خدمة الدفع بصورة إلكترونية سهلة، ثم توفر بصمة وصورة.

متطلبات إصدار جواز سعودي جديد

من أي على المواطن السعودي الراغب باستخراج جواز سفر من الفئة الجديدة الالتزام ببعض المتطلبات، وهي على النحو التالي:

يجب ألا يمتلك المواطن جواز سفر خاص به. ثم يتم سداد الرسوم عبر خدمة سداد. سداد مبالغ المخالفات المرورية المستحقة كافة المرورية في حال توفرها. ثم من الضروري وجود بصمة وصورة للمواطن/المواطنة المراد الإصدار له. يجب أن تكون ملونة وواضحة. ثم يجب ألا يكون المتقدم مرافق لأحد بجواز سفر آخر. سداد رسوم الخدمة والبالغة 300 ريال سعودي لخمسة أعوام 5 سنوات، وبرسوم 600 ريال سعودي لعشرة أعوام. يجب أن يكون المواطن داخل المملكة بأثناء تقديم طلب استخراج جواز جديد.

تجديد جواز السفر للمقيمين في السعودية

يمكن للمقيمين على أراضي المملكة العربية السعودية تجديد جوازاتهم من خلال بوابة أبشر بكل سهولة، وذلك عبر ما يلي:

تسجيل الدخول إلى بوابة أبشر عبر إضافة رقم الهوية ومن ثم كلمة المرور. ثم الضغط على أيقونة خدمات المقيمين. تحديد قطاع الجوازات. ثم الضغط على خيار طلب تجديد جواز للمقيمين. تحديد حالة المقيم، وذلك في حال أن كان مكفول أو تابع. ثم إضافة مجموعة من البيانات الخاصة بالجواز، ومنها: رقم جواز السفر – تاريخ إصدار جواز السفر – تاريخ انتهاء جواز السفر – البلد الصادر منها جواز السفر. ثم إضافة رقم التحقق المرسل في الصورة. يجب لتحقق من صحة البيانات. الضغط على خيار تقديم الطلب.

رقم الجوازات المجاني

يعتبر رقم الجوازات المجاني ضمن خدمات الاستعلام المميزة، حيث يمكن للمواطن أو المقيم على أراضي المملكة العربية السعودية الراغب بتجديد الجواز الخاص به الاتصال على رقم الإدارة العامة للمتابعة الإدارية هذا 011-​4509650 والحصول على كافة المعلومات المطلوبة.