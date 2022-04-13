نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “المستعمل دون قسط أول” بأقل الأسعار لتقسيط السيارات المستعملة لجميع الموديلات من أكبر شركة في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة 4 شروط مهمة لتقسيط السيارات المستعملة من عبد اللطيف جميل تعرف عليها الآن، تقسيط سيارات مستعملة من عبد اللطيف جميل، حيث تعد شركة عبد اللطيف جميل لبيع السيارات المستعملة من أكبر الشركات في المملكة العربية السعودية التي تقدم هذه الخدمة ،حيث يمكن للمستفيدين خدمة الحصول على سيارة بأقل الأسعار، وذلك لما تقدمه من عروض ممتازة حيث تقديم السيارات المستعملة بأسعار مناسبة لاحتياجات الجميع ،وفي هذا المقال نعرض لكم المزيد من التفاصيل عن شراء سيارة بالتقسيط من عبد اللطيف جميل والشروط اللازمة.

شركة عبد اللطيف جميل لتقسيط السيارات بالسعودية

تعد شركة عبداللطيف جميل من أهم شركات بيع السيارات المستعملة بالمملكة التي تقدم خدمة التقسيط على المشتريات، فضلاً عن توافر العديد من البرامج للتقسيط تناسب جميع احتياجات العميل وتعطيه الحرية الكاملة لاختيار الباقة التي تناسبه وذلك وفق إمكانياته المادية.

عرفت الشركة فيما سبق باسم الشركة المتحدة للبيع بالتقسيط والتي تم تأسيسها في عام 1979 ،حيث تقدم خدمة التقسيط على السيارات المستعملة في العديد من ماركات السيارات المشهورة مثل تويوتا وسايون دايهاتسو وغيرها من الماركات والعلامات التجارية المتميزة.

شروط تقسيط سيارة من عبداللطيف جميل

هناك عدد من الشروط التي يجب توافرها للحصول على سيارة بالتقسيط من الشركة هذه الشروط نذكرها لكم فيما يلي:

يقوم العميل بتحديد نوع السيارة التي يود الحصول عليها قبل أن يقوم بتقديم طلب التمويل حيث يمكنه في البداية الإطلاع على جميع ماركات السيارات المتاحة ومعرفة العرض الذي يناسبه من عروض الشركة ويتمكن من الإختيار من بين تلك العروض.

يقوم العميل بحساب التمويل وذلك من خلال تحديد سعر تمويل السيارة، ثم اختيار السيارة التي تناسب إمكانياته المادية.

يقدم العميل ما يلزم من مستندات لتقسيط السيارة و تلك المستندات تتمثل في بطاقة الهوية الشخصية، وإجمالي الدخل الشهري ،ونسخة من رخصة قيادة السيارة وعنوان السكن.

يقوم العميل بعد ذلك بتقديم طلب التمويل من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني لشركة عبداللطيف جميل أو الذهاب شخصيا لأحد فروع الشركة القريبة منه أو يمكن إرسالها من خلال الفاكس.

يسعي الكثيرين من مواطني المملكة العربية السعودية على معرفة افضل وارخص السيارات المستعملة لشرائها، لتجنب الازدحام ، ويوجد هناك أكثر من شركة تتيح اماكنية التقسيط باسعار مناسبة سواء على السيارات الجديدة أو المستعملة ومن ضمنهم شركة عبد اللطيف جميل التي توفر لجميع العملاء الراغبين بقتناء سيارة الحصول عليها باسعار مناسبة للعميل.