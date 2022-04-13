تأمين سيارتي من تكافل الراجحي وطريقة استخراج شهادة تأمين تكافل الراجحي للمركبات

تأمين سيارتي من تكافل الراجحي هي خدمة مقدمة من شركة الراجحي في المملكة العربية السعودية وتهدف هذه الخدمة إلي توفير العديد من البرامج التي تعمل علي تامين المركبات في حالة تعرض المركبة الي الحوادث لا- قدر- الله أو في حالة الضرر الناتج للمركبة كتعويض للآخرين في حالة التصادم،كما توفر الشركة العديد من الخدمات التأمينية للأفراد أو المنشآت وغيرها من الممتلكات العاملة التي توجد داخل أراضي الوطن، وتقوم الشركة علي تقديم التامين الخاص بالمركبات عن طريق ثلاث أنواع مختلفة وهي وافي سمارت وتامين المركبات وتامين تغطية المسؤولية تجاه الغير ” تامين شامل للمركبة”، وقد أشارت الشركة إلي أن جميع الحلول التأمينية المقدمة للعملاء تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، بجانب توافر التامين الصحي وتامين السفر والعديد من الخدمات المميزة للمواطنين،

تأمين سيارتي من تكافل الراجحي

من خلال المقال يمكنك التعرف علي طرق التمويل العقاري من مصرف الراجحي، وقد أعلنت الشركة إلي أن تغطية التامين الخاصة بالمركبات بأسعار أقل وجودة عالية ويمكن لجميع المواطنين الاتصال علي خدمة العملاء في حالة الاستفسار علي أي طلب وهو كالتالي:” 920004414″، أما عن تامين وافي سمارت فيتم عن طريق توفير التغطية ضد الغير ” طرف ثالث” ويتم تقديم التغطية بشكل مجاني لمركبة المشتركين لمرة واحدة بمبلغ يتراوح من 5000 ريال سعودي وحتي 2500 ريال، وتامين وافي سمارت له العديد من المميزات وهي كالتالي:

مصاريف حالات الطوارئ حتي 250 ريال سعودي.

يتم خصم عدم المطالبات حتي 60%.

خصم الولاء يتم حتي 5% قبل نهاية الوثيقة المسجلة.

عدم سداد لمبلغ الخاص ب التغطية التأمينية في حالة وقوع الحادث تكون عقب مرور 20 يوم من إصدار الوثيقة.

خصم السيارات المعتدة يكون بقيمة 10% لكل سيارة أخري مسجلة.

لا يتم حساب أضرار استهلاك قطع الغيار لمدة 5 سنوات.

طريقة استخراج شهادة تأمين تكافل الراجحي للمركبات

من خلال المقال يمكنك التعرف علي أسماء مستشفيات تكافل الراجحي، أما عن خطوات استخراج شهادة تأمين سيارتي من تكافل الراجحي فهي كالتالي: