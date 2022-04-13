نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر امتى .. موعد صرف بدل غلاء المعيشة في السعودية في شهر رمضان 1443 للمستحقين ما هي شروطه وقيمته في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف بدل غلاء المعيشة في السعودية في شهر رمضان 1443 للمستحقين ما هي شروطه وقيمته هذا ما نقدمه لكم، حيث أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن بدء موعد صرف بدل غلاء المعيشة في السعودية، لدعم الفقراء ليستطيعوا مجابهة الغلاء وليعيشوا حياة كريمة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وتصرف فقط للمقيمين بالمملكة العربية السعودية وللمستفيدين من الضمان الاجتماعي ومن المرجح صرف بدل غلاء المعيشة ومعاشات الضمان الاجتماعي معًا.

موعد صرف بدل غلاء المعيشة في السعودية في شهر رمضان 1443

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن بدء موعد صرف بدل غلاء المعيشة في السعودية عبر حسابها الرسمي على تويتر على أن يكون موعد صرف بدل غلاء المعيشة يوم الخميس الموافق الحادي والعشرين من شهر أبريل عام 2022 م الذي يوافق يوم عشرين من شهر رمضان المبارك عام 1443 ه.

طريقة الاستعلام عن موعد صرف بدل غلاء المعيشة في المملكة العربية السعودية

يمكنك أن تستعلم عن استحقاق صرف بدل غلاء المعيش عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن طريق الاستعلام عن صرف معاش الضمان الاجتماعي لأن بدل غلاء المعاشي سيصرف مع ضمان المعاش الاجتماعي:-

ابحث عن موقع الالكتروني الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

واختر الخدمات الإلكترونية من الصفحة الرئيسية

ثم اختر الاستعلام عن الضمان الاجتماعي بالسجل المدني

ملء كافة المعلومات المطلوبة للاستعلام

ثم اضغط على عرض لتظهر نتيجة الاستعلام

قيمة بدل غلاء المعيشة في المملكة العربية السعودية

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قيمة بدل غلاء المعيشة في المملكة العربية السعودية بما يصل إلى حوالي مئة واثنين وتسعين مليار ريال لأصحاب المعاشات والمتقاعدين وحددت ما يقرب من اثنين مليار ريال سعودي لبرامج الضمان الاجتماعي والمساعدات المالية للمستفيدين منها من الشعب السعودي لدعم الفقراء لعيش حياة كريمة.

شروط الحصول على بدل غلاء المعيشة في المملكة العربية السعودية

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شروط للحصول على استحقاق بدل غلاء المعيشة في المملكة العربية السعودية كالتالي: –