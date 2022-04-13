تفاصيل الدفعة 53 شهر إبريل من حساب المواطن وكيفية تقديم طلبات الاعتراض

أعلن برنامج حساب المواطن منذ أيام عن إيداع الدفعة 53 في موعدها الرسمي، فقد تم إيداع المبالغ المالية في الحسابات البنكية للأشخاص المستفيدين من البرنامج، ووصل قيمة دعم الدفعة 53 شهر إبريل بشكل إجمالي إلى 1.8 مليار ريال سعودي من قيمة المبالغ المستحقة، وأكد برنامج حساب المواطن أنه من تمكن من الصرف هم فقط من كانت لهم أحقية أهلية والاستعلام عنها من خلال الدخول على الرابط الرسمي حساب المواطن، ويعرض حساب المواطن العديد من الخدمات التي يمكن الاستفادة منها، ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض لكافة متابعينا نبذة عن هذه الخدمات وكيفية استخدامها، بالإضافة إلى تفاصيل الدفعة 53 شهر إبريل.

تفاصيل الدفعة 53 شهر إبريل من حساب المواطن:

تم إيداع المبالغ المستحقة لدعم الدفعة 53 شهر إبريل في الحسابات البنكية في يوم الأحد الموافق 10 من شهر إبريل، ويتم الغيداع في الموعد الرسمي له وفقاً للأوامر الملكية الصادرة من الملك السعودي، وقد وصلت قيمة دعم الدفعة حوالي 1.8 مليار ريال سعودي من إجمالي مبالغ الدعم لهذا الشهر، ووصل عدد المستفيدين حوالي 10.3 مليون مستفيد وتابع، بينما كان إجمالي تعويضات الدفعات السابقة حوالي 25 مليون ريال سعودي.

تقديم طلبات الاعتراض:

تعد خدمة تقديم طلبات الاعتراض من الخدمات التي يبحث عنها المواطن المستفيد بمجرد انتهاء البرنامج من لحظة الإيداع، حيث تتيح هذه الخدمة إمكانية تقديم طلب الاعتراض على نسبة دعم الدفعة للشخص المستحق أو عد أحقيته للدعم لهذا الشهر، ويتم الاستفادة منها بمجرد الدخول على الرابط الرسمي لبرنامج حساب المواطن.

كيفية تقديم طلبات الاعتراض بالخطوات:

نظراً لتساؤل العديد من الأشخاص المستفيدين حول كيفية تقديم طلبات الاعتراض نظراً أن قيمة الدعم تساوي صفر لدى البعض منهم، وهناك من امتنع عن الصرف نظراً لعدم أحقيته، لذلك نعرض لكافة متابعينا من خلال هذا المقال كيفية تقديم طلبات الاعتراض بالخطوات: