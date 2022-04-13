تمويل شخصي مليون ريال من بنك الراجحي 1443 وكيفية الحصول على التمويل بالخطوات

تزداد عمليات البحث تدريجي حول تمويل شخصي من الراجحي 1443، فقد أوضح المصرف الراجحي من خلال صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي عبر تويتر عن قيمة تمويل الراجحي تصل قيمتها بحد اقصى إلى 1 مليون ريال سعودي، ويستفاد من هذا التمويل الأشخاص الأكثر احتياجاً للمبالغ المالية المستحقة، وضرورة توافر شروط الاستحقاق التي نوضحها من خلال هذا المقال، ولكي تتمكنوا من الحصول على تمويل الراجحي بكل سهولة يتم اتباع خطوات التقديم، ويتميز الراجحي بالعديد من التمويلات التي يمكن الاستفادة منها وتضم تمويل شخصي أو تمويل سيارات وتمويل عيني وكلاً منهم يمكن الحصول عليه بمجرد توافر شروطه.

تمويل شخصي من الراجحي 1443

أوضح مصرف الراجحي من خلال تويتر أن قيمة التمويل العقاري تصل إلى مليون ريال سعودي بحد أقصى، وإنه يمكن الحصول على هذا التمويل في وقت قصير خلال دقائق بسيطة، بمجرد أن يتم تقديم الطلب ومراجعته يمكن الحصول عليه بسهولة، بالإضافة إلى أن مصرف الراجحي قام بتوفير تطبيق الراجحي أون لاين لسهولة الاستخدام، علماً بأن تمويل الراجحي يتوافق مع شروط وأحكام الشريعة الإسلامية.

شروط الحصول على تمويل شخصي من الراجحي:

كشف مصرف الراجحي منذ أيام عن الشروط التي يجب توافرها لدى الأشخاص المستحقين، ومن خلال هذا المقال نوضح هذه الشروط وهي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية من الأساس يتراوح عمر الشخص المتقدم بدءً من 21 عام حتى 60 عام كحد أقصى يجب على الشخص المتقدم أن يكون قد مرة على فترة تعيينه في المجال الوظيفي الخاص به في القطاع الحكومي بحد أدنى 3 أشهر، أما في حالة كونه يعمل في القطاع الخاص تكون فترة تعيينه قد مر عليها 6 أشهر. الحد الأدنى للشخص المستفيد 2 ألف ريال سعودي بحد أدنى.

كيفية التقديم للحصول على تمويل شخصي من الراجحي بالخطوات: