نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة سلفة الالكترونية تقدم اسرع سلفة مالية طارئة 5000 ريال فور طلبها تحول لحسابك في المقال التالي

تمنح منصة سلفة قرض عاجل وطارئ بتمويل يصل الى 5000 ريال فورا كتمويل سريع للتغلب على زيادة الاسعار ومتطلبات الحياة، حيث تقدم منصة سلفة تمويل سريع فى غضون دقائق موافقة فورية طالما العميل مستوفي الشروط حيث توفر منصة سلفة السُّعُودية أفضل المنصات التي تقدم الكثير من الدعم لمعظم الأشخاص، وسوف نوضح اهم مزايا سلفة وكيفية التقديم على سلفة والبنوك التي تتعامل معها سلفة والشروط الواجب توافرها للحصول على سلفة، فقد استطاعت سلفة أن تحصل على تصريح من المصرف المركزي لكي تقدم تمويل استهلاكي مصغر للفئات التي ينطبق عليها الشروط ويمكن الحصول عليها بواسطة الهاتف. أهم مزايا سلفة: تمويل سلفة يتم بكل سهولة ويسر

له هامش ربحي

يتوافق أحكام منصة سلفة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

يتم السداد من خلال التقسيط على فترات طويلة المدى خلال 6 شهور الشروط الواجب توافرها لطلب سلفة: يشترط أن يكون الشخص المتقدم سعودي الجنسية من الأصل.

وكما يشترط أن يكون سن المتقدم يقل عن ٦٠ عام، وأكثر من23 عام.

يشترط أن يكون كامل الأهلية.

ضرورة التأكد من إثبات صحة الأهلية بناءً على ما تقدم من بيانات أثناء كتابة النموذج

يكون الدخل الشهري بحد أدنى 5 آلاف ريال سعودي ولا يقل عن ذلك خلال كل شهر.

أن يكون المتقدم قد وصل مدة عمله حوالي 3 أشهر في قطاع العمل الحكومي ويكون راتبه 4000 ريال سعةدي كحد أدنى أي لا يقل عن ذلك، وفي حالة أنه يعمل في القطاع الخاص يكون مدة عمله حوالي 6 أشهر. اهم البنوك التي تتعامل معها منصة سلفة: بنك البلاد السعودي.

بنك الاستثمار السعودي.

المصرف الأول.

بنك الرياض. كيفية التسجيل في منصة سلفة: ادخل على رابط الموقع الإلكتروني منصة سلفة.

الضغط على ايقونة تسجيل الدخول

في حالة أن التسجيل لأول مرة يتم الضغط على أيقونة إنشاء حساب.

التأكد من إدخال كافة البيانات المطلوبة عند عملية التسجيل للحصول على تمويل سلفة ومن ضمن هذه البيانات رقم الهاتف – البريد الإلكتروني ورقم الهوية، وإدخال كلمة المرور بشكل صحيح.

تحديد المبلغ المطلوب وعدد الاقساط التي بمقدورك ان تسددها.

قراءة كافة الشروط والأحكام جيداً ثم الموافقة عليها

ثم يجب عليك ان تستكمل جميع للبيانات المطلوبة، حتى تحصل على السلفة خلال ساعات. عمر شويل - جدة منصة سلفة الالكترونية تقدم اسرع سلفة مالية طارئة 5000 ريال فور طلبها تحول لحسابك - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر منصة سلفة الالكترونية تقدم اسرع سلفة مالية طارئة 5000 ريال فور طلبها تحول لحسابك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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