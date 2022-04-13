نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف بدل غلاء المعيشة بالمملكة السعودية شهر رمضان 1443 hrsd.gov.sa والفئات المستحقة له والشروط في المقال التالي

عمر شويل - جدة لا شك أن متطلبات الأسر واحتياجاتها تتزايد خلال شهر رمضان الكريم مما قد يشكل عبئاً على العديد من الأشخاص أصحاب الالتزامات، ولهذا تحرص الحكومة السعودية على دعم هذه الأسر وتزويدهم بالمنح المادية والعينية لإعانتهم على تصريف شؤونهم الخاصة، وتُقدم هذه المنح بشكل خاص خلال شهر رمضان المبارك لتتمكن هذه الأسر من شراء حاجاتهم اليومية من المأكل والمشرب، ويعد بدل غلاء المعيشة إحدى أشهر صور المساعدات المالية التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى مستحقي معاش الضمان الاجتماعي والمساعدة المقطوعة، وفي هذا الصدد سنتعرف من خلال مقال اليوم على موعد صرف بدل غلاء المعيشة الجديد 1443 والفئات المستحقة له.

موعد صرف بدل غلاء المعيشة 1443 hrsd.gov.sa

من المقرر أن تبدأ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صرف بدل غلاء المعيشة الجديد في الحادي والعشرين من شهر أبريل الجاري وذلك بعد صرف معاش الضمان الاجتماعي الجديد.

وبجدير الذكر أنه سيتم صرف منحة المكرمة الملكية والمساعدة المقطوعة بعد أن قامت الوزارة بتحديث قاعدة البيانات الخاصة بالمستفيدين منها، وتأتي مجموع هذه المساعدات في إطار حرص المملكة على تحسين المستوى المعيشي لمواطنيها وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم.

شروط الحصول على بدل غلاء المعيشة

ولتقنين عملية صرف بدل المعيشة قامت وزارة الموارد البشرية بوضع عدد من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للحصول على المنحة وتتمثل في التالي.

يجب أن يكون المستهدف بالمساعدة سعودي الجنسية ومقيم بالسعودية.

يشترط ألا يقل عمر المستفيد من المبادرة عن 35 عاماً.

يجب ألا يتجاوز الراتب الشهري للمستفيد 3000 ريال سعودي لغير المتزوج و8600 ريال سعودي للمتزوج.

الفئات المستهدفة من بدل غلاء المعيشة 1443

وفيما يلي نستعرض لكم الفئات المستهدفة من بدل غلاء المعيشة والذين سيكون باستطاعتهم صرف البدل خلال النصف الثاني من شهر أبريل الحالي، وهي كالتالي.

مستحقي معاش الضمان الاجتماعي.

مستحقي المساعدة المقطوعة.

مستحقي معاش الضمان الاجتماعي المتطور.

الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة.

الأرامل والمطلقات.

ومن المقرر أن يتم صرف 192 مليون ريال سعودي لأصحاب المعاشات والمتقاعدين بينما سيتم صرف 1400000 ريال سعودي كزيادة لرواتب المستفيدين من الضمان الاجتماعي.