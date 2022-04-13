نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم وظائف وزارة البيئة والمياه والزراعة والشروط المطلوبة 1443 في المقال التالي
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن توافر عدد 117 وظيفة شاغرة لحملة مؤهل الثانوية العامة، لمن تنطبق عليه الشروط المعلن عنها من قبل الوزارة لشغل تلك الوظائف الشاغرة والتي تأتي تحت مسمي حارس أمن على بند المستخدمين، والعمل سيكون بفروع الوزارة في 4مناطق في المملكة وهي مناطق (مكة المكرمة، جازان، عسير، الباحة).
تقديم وظائف وزارة البيئة والمياه والزراعة :-
- يقوم المتقدم بالدخول على موقع وزارة البيئة والمياه والزراعة.
- يقوم بالضغط على اعلان الوظائف.
- سيجد أمامه كل التفاصيل الخاصة بإعلان تلك الوظائف ومن بينها التقدم لشغل تلك الوظائف.
- يجب أن يتم استيفاء البيانات المطلوبة بدقة متناهية، حيث أن أي خطأ أو إغفال إدخال البيانات سوف يترتب عليه استبعاد المرشح بشكل نهائي.
الشروط المطلوبة لشغل الوظائف:-
حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عبر موقعها الإلكتروني الشروط المطلوب توافرها في المتقدمين لشغل وظيفة حارس أمن على بند المستخدمين، والتي جاءت كالتالي:-
- أن يكون المتقدم لشغل الوظائف من ذوي الجنسية السعودية.
- أن يتمتع المتقدم بحسن السمعة والسيرة والسلوك.
- ألا يكون قد حكم عليه بحد شرعي أو السجن في أية جريمة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.
- ألا يكون قد فصل من قبل من أية وظيفة حكومية.
- المؤهل الثانوية العامة.
- عمر المتقدم لشغل الوظائف يبدأ من 20 عام ولا يزيد عن 45 عام.
- أن يتناسب الوزن مع الطول وذلك وفقاً للجدول المرفق بالإعلان على الموقع الالكتروني للوزارة كما يلي:-
|الحد الأعلى لمتوسط الوزن بالكيلو جرام
|الحد الأدنى لمتوسط الوزن بالكيلو جرام
|الطول بالسنتيمترات
|76
|53
|165-169
|84
|57
|170-179
|93
|63
|180-189
- يجب أن يتم إدخال البيانات المطلوبة بدقة، حيث أنه سوف تتم مطابقة الشهادات الحاصل عليها المتقدم مع البيانات المسجلة وقت إجراء المقابلة الشخصية، وفي حالة وجود أي اختلاف في البيانات أو عدم صحتها أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سوف يتم الاستبعاد من الترشح لشغل الوظيفة.
- الترشيح النهائي سوف يتم بعد الانتهاء من مطابقة البيانات والمقابلة الشخصية، وقيام المرشح باستكمال كافة الإجراءات النظامية المطلوبة.
- باب التقديم على هذه الوظائف متاح اعتباراً من تاريخ 10/9/1443 هجرية وحتى 16/9/1443 هجرية، الموافق 11/4/2022 ميلاديا ًوحتى 17/4/2022.
- لن يتم الالتفات لأية طلبات للتقدم لشغل تلك الوظائف بعد انتهاء فترة التقديم المعلن عنها.
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