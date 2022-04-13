تقديم وظائف وزارة البيئة والمياه والزراعة والشروط المطلوبة 1443

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن توافر عدد 117 وظيفة شاغرة لحملة مؤهل الثانوية العامة، لمن تنطبق عليه الشروط المعلن عنها من قبل الوزارة لشغل تلك الوظائف الشاغرة والتي تأتي تحت مسمي حارس أمن على بند المستخدمين، والعمل سيكون بفروع الوزارة في 4مناطق في المملكة وهي مناطق (مكة المكرمة، جازان، عسير، الباحة).

تقديم وظائف وزارة البيئة والمياه والزراعة :-

يقوم المتقدم بالدخول على موقع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

يقوم بالضغط على اعلان الوظائف.

سيجد أمامه كل التفاصيل الخاصة بإعلان تلك الوظائف ومن بينها التقدم لشغل تلك الوظائف.

يجب أن يتم استيفاء البيانات المطلوبة بدقة متناهية، حيث أن أي خطأ أو إغفال إدخال البيانات سوف يترتب عليه استبعاد المرشح بشكل نهائي.

الشروط المطلوبة لشغل الوظائف:-

حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عبر موقعها الإلكتروني الشروط المطلوب توافرها في المتقدمين لشغل وظيفة حارس أمن على بند المستخدمين، والتي جاءت كالتالي:-

أن يكون المتقدم لشغل الوظائف من ذوي الجنسية السعودية.

أن يتمتع المتقدم بحسن السمعة والسيرة والسلوك.

ألا يكون قد حكم عليه بحد شرعي أو السجن في أية جريمة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.

ألا يكون قد فصل من قبل من أية وظيفة حكومية.

المؤهل الثانوية العامة.

عمر المتقدم لشغل الوظائف يبدأ من 20 عام ولا يزيد عن 45 عام.

أن يتناسب الوزن مع الطول وذلك وفقاً للجدول المرفق بالإعلان على الموقع الالكتروني للوزارة كما يلي:-

الحد الأعلى لمتوسط الوزن بالكيلو جرام الحد الأدنى لمتوسط الوزن بالكيلو جرام الطول بالسنتيمترات 76 53 165-169 84 57 170-179 93 63 180-189