كيفية التقديم للحصول على دعم سكني وموعد نزول الدعم السكني لشهر ابريل 2022

يتسال الكثير من مستحقى دعم سكني عن موعد نزول دعم سكني لشهر ابريل من هذا العام 1443، حيث أعلنت وزارة الإسكان من خلال صفحتها الرسمية عبر تويتر عن موعد نزول الدعم السكني هو في يوم 24 إبريل الموافق 23 رمضان فلم يتبقى سوى أيام على موعد الصرف ولن يتم الحصول على تلك المساعدة إلا بعد استيفاء مجموعة من الشروط، ومن خلال مقالي سوف نوضح شروط الحصول على دعم سكني وكيفية التقديم لدعم سكني، حيث تعتبر منصة سكني واحدة من أهم الخدمات التي يتم تقديمها وقد تضامنت وزارة الإسكان مع صندوق التنمية العقارية حتى تتمكن من توصيل الدعم إلى مستحقيه والى الذين هم بحاجة إليه، وقد كشفت وزارة الإسكان في المملكة عن ما يسمى بالدعم السكني لجميع الجنسيات في المملكة، والذي يمكن لغير السعوديين الحصول على دعم سكني لهم على أن تتوافق الشروط المطلوبة عند تقديمهم، وتقدم المملكة العديد من المخططات السكنية لتقوم بحملة تسمى الدعم السكني، وهذا الدعم يشمل العديد من المبادرات السكنية الجديدة.

شروط الحصول على الدعم السكني:

يكون المتقدم ذو جنسية سعودية ومقيم إقامة دائمة في السعودية

يكون عمر الشخص المتقدم للحصول على دعم برنامج سكني بحد أدنى 25 عام ولا يقل عن ذلك.

وكما يشترط ان تحصل الأسرة على الدعم مرة واحدة فقط.

ومن أهم الشروط أن تكون الأسرة ليس لديها أكثر من 3 سيارات وذلك بهدف الاستعمال الشخصي.

ومن الضروري عدم امتلاك الشخص المتقدم مال كافي من أجل شراء سكن

كيفية الحصول على الدعم السكني:

ادخل على الرابط الرسمي الخاص بالدعم السكني .

ثم تقوم بعد ذلك بالدخول إلى القائمة الرئيسية.

ثم تقوم بكتابة أسم المستخدم ثم كلمة المرور.

ثم عليك بالقيام بكتابة كافة البيانات المطلوبة من رقم الهوية الخاص بك وتاريخ الميلاد.

انتظر سوف تظهر لكم رمز يتم كتابته من أجل الحصول على المساعدة.

ثم تقوم بالموافقة على كافة الشروط والأحكام.

التأكد من رفع كل الورق والمستندات التي تشير إلى مدى أهمية الحصول على الدعم.

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طريقة أخرى لتقديم الأوراق الخاصة بطلب دعم سكني من وزارة الإسكان: