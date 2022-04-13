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عمر شويل - جدة طريقة رفع إيقاف الخدمات najiz.sa عبر الهاتف النقال في يوم واحد للذين استوفوا شروط رفع الإيقاف بالسداد أو جدولة الديون، حيث قامت وزارة العدل بالمملكة بتيسير الخدمات الإلكترونية للمتقاضين بالتسجيل والاستعلام عن القضايا والعديد من الخدمات الإلكترونية التي تتم عبر الهاتف النقال عبر التطبيقات أو الدخول على رابط الوزارة الرسمي.

طريقة رفع إيقاف الخدمات najiz.sa بوابة وزارة العدل والاستعلام بكلمة المرور عبر (ناجز – أبشر)

يتعذر على الحاصلين على إيقاف الخدمات استخدام حقوقهم الحكومية التي يمارسها المواطن العادي، حيث يكون الموقوفين عليهم إحكام قضائية بالإخلال بسداد مبالغ مالية مستحقة عليهم ويكون عليهم اتباع الخطوات والإجراءات القضائية الخاصة بالحصول على المخالصة المالية قبل التقديم لطلب رفع الإيقاف ليتمكن من جديد من الاستفادة من السفر والتنقل وكذلك تحديث بطاقة المرور والشراء ونقل ملكية السيارة وغيرها من الخدمات.

أسباب رفع إيقاف الخدمات

يكون على كل مواطن معاقب قضائيا أن يستوفي ما عليه قبل طلب العفو القضائي، ويكون أسباب الإيقاف كالتالي:

عدم سداد دين لمواطن اقترض منه أموال بإيصالات مؤجلة، وتم الحصول على حكم قضائي ضده.

أن يتخلف عن سداد أقساط قرض حصل عليه من المصرف.

ألا يقوم بسداد النفقات العائلية وتم الحصول على أحكام نفقة ضده.

كيفية سداد الأموال المستحقة على المديونين

توجد عدة طرق للسداد التي يمكن من خلاله الحصول على الإعفاء وتكون كالتالي:

جدولة الديون مع المصرف ويتم التقديم إلكترونيا عبر رابط وزارة العدل للحصول على رفع الإيقاف مؤقتا.

يتم اقتطاع جزء من راتب الموظف لسداد النفقات العائلية تصل إلى 60% من الدخل، وعند الانتهاء من السداد يتم تقديم رفع الإيقاف.

أن يقوم غير القادرين بالتوجه إلى منصة إحسان في خدمة تيسرت لسداد الدين ورفع إيقاف الخدمات.

منصات وطريقة رفع إيقاف الخدمات إلكترونيا

ويكون الدخول عبر حساب الفرد على المنصة بالحساب الشخصي ورقم الهوية الوطنية، على أن يتم الإيقاف في خلال يوم واحد.

هل يكون رفع إيقاف الخدمة فيه سجن

سؤال شائع على وسائل التواصل وعبر بوابة وزارة العدل ويتم الرد عليه بأن رفع الخدمة يشمل المنع من السفر ومنع تجديد شهادة قيادة السيارة، ومنع تجديد الإقامة للمقيمين، ولا يتمتع الموقوف بالحصول على قرض جديد من المصارف، ولا يكون فيه سجن إلا للمتخلفين بشكل تعسفي أو تم إثبات التلاعب والنصب في الحصول على الأموال.