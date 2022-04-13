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عمر شويل - جدة كيفية تغيير رقم الجوال في أبشر ، والخاص بالعميل لدى البنوك والمصارف وحساب المستخدمين وذلك من خلال رموز التفعيل المرسلة عبر رقم الجوال بطريقة بسيطة وحل مشكلة فقدان الجوال وتحديث الرقم في ابشر. وفي هذا المثال سنقوم بتوفير عدد من الأجوبة للمشاكل التي يمكن أن تواجه أي مستخدم لمنصة أبشر السعودية للخدمات الإلكترونية.

تسجيل الدخول أبشر

لكي يتم تسجيل الدخول إلى منصة ابشر للعملاء يجب اتباع الطريقة التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي ابشر للخدمات. ثم اختيار ابشر للأفراد. قم بكتابة اسم المستخدم. ثم إدخال كلمة المرور. بعد ذلك قم بالنقر على دخول. كتابة رمز التحقق المرسل والمسجل في ابشر. النقر على تسجيل الدخول.

ويمكنك من خلال منصة أبشر التسجيل في موعد للمرور السعودي من خلال المنصة بسهولة.

كيفية تغيير رقم جوالي في أبشر 1443

بإمكان المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية من تغيير وتحديث رقم الجوال الخاص به والمسجل في ابشر من خلال الطريقة التالية:

الذهاب إلى رابط تحديث الجوال في ابشر.

معرفة شروط تحديث الجوال.

وجود حساب في ابشر النفاذ الوطني.

كتابة حساب رقم جوال مسجل باسم المستخدم في شركة الاتصال في المملكة العربية السعودية.

إدخال بيانات التحقق بشكل صحيح.

كتابة اسم المستخدم ورقم الهوية.

كتابة كلمة المرور في حساب ابشر.

النقر على التالي.

ثم مراجعة الطلب في ابشر.

ثم التأكيد على تغيير رقم الجوال.

فقدان رقم الجوال في أبشر 1443

بعد معرفة كيفية تغيير رقم الجوال في أبشر قد يواجه المستخدم في منصة أبشر السعودية مشكلة فقدان رقم الجوال الخاص بهم، ولحل مشكلة فقدان رقم الجوال في ابشر من خلال الطريقة التالية:

الذهاب إلى الموقع الرسمي ابشر.

الدخول على حساب المستخدم.

كتابة رقم الهوية الوطنية للمستخدم.

ثم كتابة رمز المرور للمستخدم.

كتابة رمز التحقق المرئي للمستخدم.

ثم الضغط على تعديل المعلومات.

ومن ثم النقر على تغيير رقم الجوال.

ثم إدخال رقم الجوال الجديد.

كتابة رمز التحقق المرئي للمستخدم.

ثم النقر على حفظ.

تم تغيير رقم الجوال في ابشر.

كما يتم التقديم على الوظائف الحكومية التي تقوم الحكومة السعودية بالإعلان عنها من خلال منصة أبشر الإلكترونية.

طريقة توثيق رقم الجوال في ابشر 1443

بإمكان العميل والمستخدم توثيق رقم الجوال في ابشر بعد معرفة كيفية تغيير رقم الجوال في أبشر من خلال الطريقة التالية:

الذهاب إلى الموقع الرسمي ابشر.

كتابة اسم المستخدم.

ثم كتابة رقم الهوية الوطنية.

وكتابة كلمة مرور المستخدم.

كتابة رمز التحقق المرسل على جوال المستخدم.

ثم النقر على الخدمات الإلكترونية.

ومن ثم توثيق شرائح الاتصال.

ثم النقر على طلب توثيق شريحة جوال.

ثم تحديد نوع الشريحة.

كتابة رقم الجوال على الشريحة.

ثم تحديد الشركة التابعة لها الشريحة.

النقر على إرسال الطلب.

ثم الضغط على تأكيد الطلب.

كتابة رمز التحقق المرسل على جوال المستخدم.

ثم إرسال طلب التوثيق.

سوف يتم إرسال رسالة إلى الجوال بنجاح عملية طلب التوثيق.

نسيت كلمة مرور ابشر 1443

يتساءل الكثيرون عن حل مشكلة نسيان كلمة المرور الخاصة بالحساب لمنصة أبشر، وبإمكان العملاء حل مشاكل نسيت كلمة المرور في ابشر من خلال الطريقة التالية:

قم بالذهاب إلى الموقع الرسمي ابشر.

ثم النقر على ابشر الأفراد.

ومن ثم الضغط على نسيت كلمة المرور في ابشر.

ثم تغيير كلمة المرور في ابشر.

ثم ملئ بيانات التغيير لكلمة المرور في ابشر كما في التالي:

أولاً رقم الهوية الوطنية سارية.

ثانياً رقم الإقامة للمقيمين داخل المملكة العربية السعودية سارية.

ثم رقم جوال المستخدم الخاص والمسجل في ابشر.

بعد ذلك قم بكتابة رمز التحقق المرئي.

ثم النقر على التالي.

ثم الإجابة على سؤال التحقق.

رقم هوية أو جواز سفر لاحد التابعين.

إدخال الرقم بشكل صحيح.

النقر على التالي.

ثم كتابة كود التفعيل المرسل عبر الجوال المسجل في ابشر.

قم بتحديد كلمة المرور لحساب ابشر الجديدة.

ثم التأكيد على كلمة المرور.

وفي النهاية قم بالنقر على موافق.

طريقة الإجابة على سؤال التحقق ابشر 1443

في حال نسيان كلمة المرور ولإكمال عملية تغيير كلمة المرور يجب الإجابة على سؤال التحقق بشكل صحيح لكي تتم عملية التغيير بنجاح في حال نسيان كلمة المرور.

سؤال التحقق متاح أمام المستخدم.

كتابة الإجابة على السؤال بشكل صحيح.

إدخال رقم جواز السفر ساري المفعول.

كتابة رقم الهوية الوطنية للتابعين لتغيير كلمة المرور.

ثم تحديد انتهاء رقم الهوية الوطنية للسعودين.

رابط تغيير رقم الجوال في ابشر 1443

بإمكان العميل من تغيير رقم الجوال الخاص عبر رابط منصة ابشر وإدخال رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور وذلك بعد الموافقة على طلب العميل لتغيير رقم الجوال.

وبذلك نكون قدمنا إلى المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية كيفية تغيير رقم الجوال في أبشر وطريقة الإجابة على سؤال التحقق ونسيت كلمة المرور في ابشر وفقدان رقم الجوال في ابشر.