تنزيلات هايبر بنده panda السعودية اليوم على جميع السلع

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يقدم هايبر بنده panda تخفيضات وخصومات مذهلة على الأجهزة الكهربائية المنزلية مع إتاحة خدمة التوصيل المجاني للأجهزة الكهربائية، كما يوفر لكي كل إحتياجات مطبخك من سلع غذائية طازجة لعمل أشهي الوصفات. عروض هايبر بنده على الأجهزة الكهربائية: مايكروويف من كي أون بسعة 20 لتر بسعر 194 ريال سعودي بدلا من 429 ريال سعودي.

خلاط يدوي مقدم من شركة كينوود مزود بست سرعات متوفر بسعر 94 ريال سعودي بدلا من 139 ريال سعودي.

فرامة لحم مقدمة من كليك أون بقوة 500 وات متوفرة بسعر 115 ريال سعودي بدلا من 189 ريال سعودي.

عجانة مع فرامة لحم ومحضرة طعام مقدمة من دوتس بسعة 6.5 لتر متوفرة بسعر 359 ريال سعودي بدلا من 539 ريال سعودي.

قلاية رقمية بدون زيت من بلاك أند ديكر بسعة 4 لتر متوفرة بسعر 349 ريال سعودي بدلا من 579 ريال سعودي.

موزع مياه مقدم من كي أون بسعر 409 ريال سعودي بدلا من ريال 509 ريال سعودي.

تلفزيون دورا بحجم 50 بوصة فائق الوضوح والدقة 4K إل إيه دي متوفر بسعر 1099 ريال سعودي بدلا من 2199 ريال سعودي.

ريسيفر ميني هيو ماكس بسعر 99 ريال سعودي بدلا من 144 ريال سعودي. عروض هايبر بنده على السلع الغذائية: متوفر كرتونة دجاج من شركة ساديا مكونة من 10 دجاجات بوزن 900 جرام للدجاجة الواحدة بسعر 134.95 ريال سعودي بدلا من 171.95 ريال سعودي.

متواجد كتف عجل بدون عظم طازج بوزن كيلو جرام متوفر بسعر 46.95 ريال سعودي بدلا من 63.95 ريال سعودي، ويمكنك عمل الأرز الكابلي باللحم.

متوفر قطع عجل بالعظم بوزن كيلو جرام طازج بسعر 39.95 ريال سعودي بدلا من 53.95 ريال سعودي .

رستو بقري برازيلي مبرد بوزن كيلو جرام متوفر بسعر 38.95 ريال سعودي بدلا من 46.95 ريال سعودي، لعمل أشهي لحمة باردة.

صدور دجاج من ساديا بوزن 2.5 كيلو جرام بسعر 65.95 ريال سعودي بدلا من 87.95 ريال سعودي.

متواجد فيليه قاروص بالجلد بوزن كيلو جرام متوفر بسعر 44.95 ريال سعودي بدلا من 54.95 ريال سعودي.

روبيان مزرعة بوزن كيلو جرام متوفر بسعر 27.95 ريال سعودي بدلا من 39.95 ريال سعودي.

متوفر قمر الدين بوزن 300 جرام بسعر 4.75 ريال سعودي بدلا من 7.95 ريال سعودي.

جبن قليل الدسم تشيزا لاند قريش بوزن كيلو جرام متوفرة بسعر 23.95 ريال سعودي بدلا من 28.95 ريال سعودي.

متاح لبنة تركية من السنبلة بوزن كيلو جرام بسعر 20.95 ريال سعودي بدلا من 32.95 ريال سعودي. عمر شويل - جدة تنزيلات هايبر بنده panda السعودية اليوم على جميع السلع - ثقفني

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