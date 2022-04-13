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معونة رمضان للضمان 1443 والتي تصدر بالأوامر الملكية المباشرة من الملك سلمان لمستفيدي الضمان الاجتماعي والذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق النقدي، الحد الأدنى للدخل، من العاطلين والموظفين ومستفيدي حساب المواطن والمتقاعدين أصحاب الدخل الشهري المتدني، وفق عدد من المعايير التي يستحق فيها المواطن الحصول على مكرمة شهر رمضان.
“بالأمر الملكي” معونة رمضان للضمان 1443|| العد التنازلي لمكرمة الملك سلمان بالمصارف
بالأوامر الملكية من خادم الحرمين الشريفين لمستفيدي الضمان بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أو حساب المواطن ممن تنطبق عليهم شروط الاستحقاق، حيث قام الملك سلمان بإصدار امر ملكي بإيداع ما يزيد عن 1.900 مليون ريال سعودي للذين لا يتجاوز الحد الأدنى لهم عن 3000 ريال شهريا، ويقوم خادم الملك سلمان بإيداع المبالغ النقدية بحسابات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتي تقوم بإعادة توزيعها على المستفيدين منها.
شروط استحقاق المكرمة الملكية
- تكون أغلب شروط استحقاق المكرمة هي شروط استحقاق الضمان الاجتماعي.
- يتم قبول أصحاب الدخل المنخفض والذي لا يتجاوز الراتب الشهري لهم 3000 ريال.
- يكون من مستفيدي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممن سجلوا فيها وتم قبول الأهلية لهم.
- يجب تحديث بيانات المستفيدين لضمان الحصول على بيانات حديثة.
- يكون مقيما بشكل كامل بالمملكة.
قيمة المكرمة الملكية معونة رمضان للضمان 1443 (أخر تحديث)
|500 ريال للفرد المستقل
|1000 ريال لرب الاسرة
|1500 ريال للأسرة المكونة من 3 أفراد
|500 ريال لكل تابع من أفراد الاسرة.
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