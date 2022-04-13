نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “مفاجأة الضمان الاجتماعي” موعد صرف مكرمة ملكية للمستفيدين sbis.hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم موعد صرف مكرمة ملكية لمستفيدي الضمان الاجتماعي، حيث يبحث المئات بل اللآف من المواطنين يوميا عن المكرمة الملكية، وسنتابع معكم آخر التحديثات بخصوصها، حيث ينتظرها جميع المستفيدين في نظام الضمان الاجتماعي أو النظام الضمان الاجتماعي المطور، حيث تعودنا أنه يتم صرف المكرمة الملكية للمستفيدين كل عام بشهر رمضان المبارك، وسنتابع معكم في هذا المقال آخر التحديثات والأخبار بخصوص موعد إيداعها، كما وسنتعرف معكم على كيفية التأكد من المبلغ في حالة إيداعه في حسابكم في الضمان، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين.

المكرمة الملكية 1443

وتعتبر المكرمة الملكية من أحد أهم الأشياء التي يبحث عنها المواطنين في المملكة، وخاصة أننا تعودنا في السنوات الأخيرة أنه يتم اتخاذ القرار الملكي بخصوص صرفها في خلال شهر رمضان المبارك.

حيث يتم صدور وتوجيهات من قبل السيد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله لصرف المعونة الملكية للمستفيدين في الضمان، وهذا ما تعودنا عليه في الأعوام الماضية، حيث صدر شهر رمضان الماضي 1442 القرار الملكي بصرف المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان الاجتماعي وقد تم إيداعها بالفعل لهم.

صرف مكرمة ملكية

ويتم صرف المكرمة لمستفيدي الضمان الاجتماعي، وفي حالة صرفها ستشمل النظامين القديم والجديد، ولكن في حالة اذا كنت مقدم على الضمان المطور وغير مستفيد سابقا من الضمان القديم، فيجب أن يتم قبولك قبل صدور القرار بصرفها حتى تستفيد منها، وهذا ما تعرفنا عليه في الاستعلام عن أهلية الضمان المطور.

ويتم صرف 1000 ريال لولي أمر الأسرة.

يصرف 500 ريال سعودي لكل تابع من أفراد الأسرة.

وعلى سبيل المثال اذا كان هناك أسرة مستفيدة من أحد نظامي الضمان الاجتماعي، وهي مكونة من 4 أفراد، فهذا يعني أنها ستحصل على 2500 ريال سعودي، وهو مبلغ ليس له علاقة بالمبلغ الأساسي في الضمان.

موعد صرف مكرمة ملكية لمستفيدي الضمان الاجتماعي 1443

وأما بالنسبة للموعد فلم تحدد الوزارة أي موعد بخصوص صرفها، حيث إن الصرف يأتي بناء على توجيهات السيد خادم الحرمين الشريفين، وهذا ما يعني أنه ليس لها موعد محدد حيث تم صرفها الأعوام الماضية في مواعيد مختلفة.

موعد المكرمة الملكية

لن يكون في 12 رمضان كما في المقارنة بالسنة الماضية وقد تتأخر مثل السنوات الماضية #الضمان_الاجتماعي pic.twitter.com/wXPCF8wFqv — سفير الضمان الاجتماعي (@m_r9931) موعد المكرمة الملكية

لن يكون في 12 رمضان كما في المقارنة بالسنة الماضية وقد تتأخر مثل السنوات الماضية #الضمان_الاجتماعي pic.twitter.com/wXPCF8wFqv — سفير الضمان الاجتماعي (@m_r9931) April 12, 2022

ويتوقع أن يتم صدور القرار الملكي بصرفها خلال هذه الأيام، وهذا ما سنتابعه معكم في موقعكم ثقفني وليس في اي مكان آخر.

التأكد من الدفعة في الضمان sbis.hrsd.gov.sa