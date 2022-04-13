“بيتك مصدر تمويلك” وشروط الحصول على تمويل برهن العقار من مصرف الراجحي الأوراق المطلوبة ورابط التقديم

يقدم مصرف الراجحي العديد من التمويلات المختلفة ويعتبر البنك الاول بالمملكة والذي يقدم عروض تمويلية بشروط ميسرة للغاية ويقدم لجميع المواطنين تمويلات مختلفة وعلى فترة سداد طويلة، ويبحث الكثير من المواطنين بالمملكة عن تمويل برهن العقار، ونوضح من خلال مقالنا شروط الحصول عليه وكيفية التقديم على القرض والاوراق المطلوب تقديمها للبنك للحصول على القرض،وهناك عدد كبير من البنوك في المملكة قامت بالإعلان عن توفر العديد من التمويلات والقروض برهن العقار أو رهن الأرض أو المسكن مثل الشقق والفلل والعمارات وذلك مقابل الحصول على تمويل، ومن أهم الخطوات التي يجب على المواطن اتخاذها هو تحديد بنك مناسب وثقه للحصول على تمويل برهن العقار منه ونجح بنك الراحجي في طرح عدد كبير من التمويلات ومن ضمنها تمويل برهن العقار وأطلق عليه من خلال موقعه الرسمي اسم “بيتك هو مصدر تمويلك”.

الشروط الواجب توافرها للحصول على تمويل برهن العقار من الراجحي:

قام بنك الراجحي في الفترة الأخيرة بعد زيادة عمليات البحث حول تمويل سريع وأكد على ضرورة توافر بعض الشروط التي يجب توافرها في المتقدم ليتمكن من الحصول على تمويل برهن العقار وسوف نوضح لكم هذه الشروط من خلال النقاط التالية:

يكون المتقدم ذو جنسية سعودية من الأساس

يتراوح عمر المتقدم بحد أدنى 21 ولا يقل عن ذلك حتى 60 عاماً ولا يتجاوز ذلك

في حالة أن المتقدم موظف في القطاع الحكومي يكون راتبه كحد أدنى 5 آلاف ريال سعودي ولا يقل عن ذلك

أما في حالة كون الشخص المتقدم موظف لدى القطاع الخاص يكون راتبه بحد أدنى 7500 ريال سعودي ولا يقل عن ذلك.

وكما يشترط أن لا تقل فترة التحاق المتقدم بالوظيفة في العمل الحكومي عن 6 أشهر و12 شهر للقطاع الخاص.

الأوراق والوثائق المطلوبة للحصول على تمويل برهن العقار من مصرف الراجحي:

مستندات العميل:

مطلوب تقديم الهوية الوطنية ويشترط أن تكون سارية المفعول وغير منتهية الصلاحية.

مطلوب أن يتوفر طلب تمويل مقابل رهن العقار.

مطلوب تقديم تعريف من جهة العمل طبقاً للنموذج المعتمد .

مطلوب وجود صورة بطاقة الأحوال أو الدفتر العائلي مطابقة للأصل.

مطلوب تقديم نموذج تحويل الراتب من جهة العمل أو وجود مستند تحويل سريع.

كيفية التواصل مع بنك الراجحي للحصول على التمويل برهن العقار: