نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة صرف مكرمة ملكية لمستفيدي الضمان الاجتماعي هذا الأسبوع 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة وزارة الموارد قد قامت بحسم الأمر حول الحقيقة بتحديد ميعاد الصرف للمكرمة الملكية الخاصة بالضمان، وهذا الأمر يتعلق أيضاً بصرف الراتبين، فلقد تصدرت محركات البحث بالفترة الأخيرة حتى يعرف الجميع حقيقة التحديد لميعاد الصرف، والمنحة المقدمة من خادم الحرمين لتلبية كافة احتياجات الفقراء والمحتاجين، وليشتروا المستلزمات ويحتفلوا بعيد الفطر، وعبر هذا المقال سنقدم لكم حقيقة صرف مكرمة ملكية لمستفيدي الضمان الاجتماعي هذا الأسبوع.

حقيقة صرف مكرمة ملكية لمستفيدي الضمان

بالرغم من عدم صدور قراراً ملكياً حول راتبين المكرمة الملكية إلا أن أبناء المملكة الذين يستفيدون من الضمان لا زالوا يبحثون ويتساءلون عن ميعاد صرف مكرمة الضمان، ولكن إلى وقتنا هذا وزارة الموارد لم تصرح بأي شيء حول هذا الأمر، ولكنه من المتوقع أن تصرف المكرمة قبل أن تحل إجازة عيد الفطر، فلقد قام البعض بالمطالبة بأن يتم التعجيل لصرف المكرمة لتساهم بسد احتياجاتهم، وتساعدهم في الشراء لكافة مستلزمات العيد، فهل أن جلالة الملك سيقوم بالإستجابة لمطالبهم ويصرفها باكراً أم لا، يمكنك أن تشاركنا هذا الأمر وتقدم لنا رأيك.

هل سيتم صرف راتبين في رمضان

لا يوجد أي أنباء تتعلق بصرف الراتبين برمضان فالقيمة المادية الخاصة بالمكرمة الملكية التي تصرف برمضان تقدر بحوالي 1000 ريال سعودياً للشخص المستفيد، والقيمة المادية للأشخاص الذين يتبعونه حوالي 500 ريال، علماً بأن الوزارة الخاصة بالموارد تخصص مبلغاً مالياً. وعند الإعلان عن الميعاد توضع الأموال بحساباتهم البنكية ليحصلون على المكرمة التي تصرف برمضان.

وهذا بالطبع لن يكون إلا للأشخاص الذين تكن الشروط متوفرة بهم يحصلون عليها، ولكننا لازلنا نؤكد لكم بعدم صدور أي أمر ملكي متعلق بالمكرمة أو حتى الجمع لصرف الراتبين برمضان، والجميع مترقبين صدور أي شيء سنقوم بموافاتكم بكافة التفاصيل التي تتعلق بالأمر.

شروط الحصول على المكرمة

لقد تم تحديد بعض الشروط التي تلزم حتى يتمكن الشخص من الصرف للمكرمة الملكية والمحددة من قبل وزارة الموارد، وإليكم هذه الشروط وهي كالآتي: