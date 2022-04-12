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عمر شويل - جدة متى يتم إيداع وصرف المساعدة المقطوعة للضمان الاجتماعي hrsd.gov.sa والتي يستفيد منها الفقراء ومحدودي الدخل والمندرجين تحت خدمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الأفراد والاسر السعودية، والتي يكون من حقها التسجيل للحصول على الدعم من مقطوعة الضمان طالما يتم تطبيق شروط حقوق الصرف التي أعلنت عنها الوزارة عبر موقعها الرسمي، وخاصة مع النظام الجديد الذي يقوم بتحديد المستفيدين بمنظومة متطورة جديدة تشمل جميع مستفيدي الوزارة من ابناء الوطن، على أن يتم التسجيل الإلكتروني وتحديث البيانات وإضافة الأفراد المستفيدين للضمان بالمواعيد التي تقررها الوزارة، ويبحث المستفيدين عن الحد المانع لصرف المقطوعة والذي يتعرف من خلاله قيمة ما يتم تسلمه.

متى يتم إيداع وصرف المساعدة المقطوعة المطورة hrsd.gov.sa الحد المانع الجديد للراتب

يستفيد المواطنين من كبار السن والعجزة واليتامى والمعاقين وغير القادرين على العمل من خدمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعي، بعد جميع الوزارتين ودمجهما لتصبحا وزارة واحدة، كما يستفيد العاطلين عن العمل وفئة الأرامل والمطلقات والمهجورات من خدمات الوزارة أيضا، كما تقوم بتقديم الخدمة من خلال منصة الدعم والحماية لصرف راتب شهري لمستفيدي الضمان المطور وأيضا سداد ودعم الكهرباء والسكن وبدل غلاء المعيشة والذي يكون حسب دخل الفرد والاسرة وحسب القدرة على العمل والالتزام بقوانين وشروط الدعم والأحقية لها التي يتم تحديدها مسبقا.

إطلاق تحديث بيانات المساعدات المقطوعة

عند الدخول للتسجيل برابط تسجيل المساعدات المقطوعة تقوم الوزارة بالتنويه عن نقل الخدمات الخاصة بالتسجيل الجديدة، وتحديث البيانات، عبر رابط الضمان المطور الجديد أو منصة الدعم والحماية، ليقوم المواطن بالتسجيل حسب النظام المطور الجديد والذي أعلنت الوزارة عنه في أخر الأخبار التي تقوم بتنزيلها بشكل متوالي للرد على المستفهمين، ويتم تحديث البيانات لمن سجلوا بالمقطوعة من قبل حسب الشروط الجديدة وإضافة تابع مستفيد لهم، ومن أهم الشروط الجديدة هي الدخل والاستقلالية واتباع برامج التدريب والتأهيل، للعاطلين والقادرين على العمل.

خدمات منصة الدعم والحماية بالوزارة

توقع موعد صرف المساعدات المقطوعة وإيداعها للمستفيدين

يترقب الجميع أخبار المساعدة المقطوعة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وخاصة بعد توقف الأخبار الجديدة لأكثر من سنتين، وكان أحدث خبر هو انتقال الخدمات من رابط التسجيل القديم إلى رابط الضمان المطور، بما يستدعى استفادة المسجلين الجدد بالضمان من التسجيل بالمساعدات المقطوعة وأيضا تحديث البيانات القديمة لمستفيدي المقطوعة لضمان استمرار أسباب الاستحقاق، وأيضا إذا كان صاحب الطلب ما يزال حيا، على أن يتم استمرار التسجيل والتحديث حتى 23 مايو 2022، ويتوقع أن يتم إيداع المساعدة المقطوعة، والتي تتحدد حسب الاحتياج والدخل الشهري وعدد أفراد الاسرة، في رمضان 1443.

الحد المانع للاستحقاق بالمساعدة المقطوعة

بيان عدد أفراد الأسرة قيمة المساعدة المقطوعة الحد المانع للمقطوعة 1 10,400 ريال سعودي 3,001 ريال سعودي 2 11,800 ريال سعودي 3,406 ريال سعودي 3 13,200 ريال سعودي 3,811 ريالاً سعودياً 4 14,600 ريال سعودي 4,216 ريالاً سعودياً 5 16,000 ريال سعودي 4,621 ريالاً سعودياً 6 17,400 ريال سعودي 5,026 ريالاً سعودياً 7 18,800 ريال سعودي 5,431 ريالاً سعودياً 8 20,200 ريال سعودي 5,836 ريالاً سعودياً 9 21,600 ريال سعودي 6,241 ريالاً سعودياً 10 23,000 ريال سعودي 6,646 ريالاً سعودياً 11 24,400 ريال سعودي 7,050 ريالاً سعودياً 12 25,800 ريال سعودي 7,456 ريالاً سعودياً 13 27,200 ريال سعودي 7,861 ريالاً سعودياً 14 28,600 ريال سعودي 8,266 ريالاً سعودياً 15 30,000 ريال سعودي 8,671 ريالاً سعودياً

كيفية التواصل مع فروع الوزارة للاستعلام

زيارة فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في العاصمة الرياض، حي المغرزات طريق الإمام سعود الفرعي، وذلك خلال ساعات العمل الرسمية من الثامنة صباحًا وحتى 2:20 ظهرًا، من يوم الأحد إلى يوم الخميس.

الاتصال على الرقم المجاني الموحد: 920020301

الاتصال على الرقم المختصر المجاني: 19911

صندوق البريد: 12484، والرمز البريدي: 11157

التواصل عبر البريد الإلكتروني: [email protected]

التواصل عن طريق منصة تويتر https://twitter.com/hrsd_care?lang=ar.

جهود حكومة المملكة في دعم المحتاجين والأشد حاجة “برامج الضمان” هذا وتبذل الحكومة السعودية جهودها بتوجيهات من “خادم الحرمين الشريفين” الملك سلمان بن عبد العزيز للنهوض بالمجتمع السعودي خاصة الأسر الفقيرة والأشد حاجة من خلال برامج الضمان الاجتماعي العديدة، ومنها نظام الضمان الاجتماعي الجديد المطور، وبرنامج التأهيل الشامل، هذا بالإضافة لدعم منظومة الإسكان عبر منصة دعم سكني بما توفره من مشاريع ومخططات سكنية وقروض مدعومة، ولا يفوتنا دعم الريف السعودي من خلال منصة دعم ريف للأسر المنتجة، ودعم صغار مربي الماشية عن طريق منصة أنعام لدعم مربي المواشي لزيادة الإنتاج الحيواني.

إيداع وصرف المساعدات المقطوعة المطورة hrsd.gov.sa الحد المانع الجديد للراتب للمقطوعة والتي يقوم بالاستفادة الصحيحة منها الفقراء ومحدودي الدخل والمندرجين تحت خدمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الأفراد والاسر السعودية، والتي يكون من حقها التسجيل للحصول على الدعم من مقطوعة الضمان طالما يتم تطبيق شروط حقوق الصرف التي أعلنت عنها منصة تويتر الخاصة بالوزارة عبر موقعها الرسمي، وخاصة مع النظام الجديد الذي يقوم بتحديد المستفيدين بمنظومة متطورة جديدة تشمل جميع مستفيدي الوزارة من ابناء الوطن، على أن يتم التسجيل الإلكتروني وتحديث البيانات وإضافة الأفراد المستفيدين للضمان بالمواعيد التي تقررها الوزارة، ويبحث المستفيدين عن الحد المانع لصرف المقطوعة والذي يتعرف من خلاله قيمة ما يتم تسلمه.