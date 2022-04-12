منصة قوي تسجيل دخول أفراد لخدمات العمل بالمملكة qiwa

منصة قوي تسجيل دخول، حيث تعتبر قوي واحدة من المنصات الإلكترونية الهامة التي تعمل على توفير كل ما يخص نظام العمل في جميع مدن المملكة العربية السعودية، وتم العمل على توفير منصة قوي من أجل رغبة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تعزيز وتحسين عملية التحول الرقمي لعدد كبير من الخدمات مع تسهيل جميع التعاملات التي يتم إجراءها بين كل من العامل وبين صاحب العمل التي تتم بين المنشآت والعاملين في القطاعات الخاصة، مع توجه المنصة للحفاظ على جميع الحقوق بكافة الأطراف، وحتي يتم الاستفادة من المنصة يجب أن يتم تسجيل حساب في المنصة للوصول إلى أي خدمة يرغب بها كل شخص، وسوف نوفر لكم رابط منصة قوي تسجيل دخول.

منصة قوي تسجيل دخول

بعد أن يتم تسجيل حساب في منصة قوي يتم تسجيل دخول المنصة عن طريق بعض الخطوات التي تتم على النحو التالي لجميع المستفيدين:

يجب التوجه بالخول إلكترونياً إلى رابط الدخول الآتي: منصة قوى.

ثم يتم الضغط على تسجيل الدخول في القائمة الرئيسية.

يتم تسجيل بيانات تسجيل الدخول الخاصة بكل مستخدم وهي كل من (رقم الهوية الوطنية، وتسجيل كلمة المرور في المكان المحدد لذلك).

ثم النقر على استمرار ومتابعة.

النقر على تبويب التحقق الإلكتروني حتي يتم استمرار تسجيل الدخول للمنصة.

التسجيل بمنصة قوي أفراد وزارة الموارد البشرية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قد وفرت إمكانية التسجيل بمنصة قوى أفراد، من أجل الاستفادة من جميع الخدمات المتوفرة من المنصة، حيث يتم التسجيل عن طريق اتباع الخطوات التالية: