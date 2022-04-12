زادت عمليات البحث في الآونة الأخيرة نحو حقوق المطلقة في السعودية القانون الجديد حيث هناك العديد من المطلقات في المملكة العربية السعودية اللواتي يسعين للحصول على حقوقهن كما حددتها الشريعة الإسلامية بتطبيق القانون السعودي على الشريعة، لذلك وعبر السطور التالية سوف نعرض لكم كافة التفاصيل نحو حقوق المطلقة في السعودية القانون الجديد.

حقوق المطلقة في السعودية

يجب على المطلقة الحصول على إثبات الطلاق وهو من أهم الوثائق الصادرة للمرأة من محاكم الأسرة، ويجب أن نتذكر أن المرأة قادرة على الحصول على هذه الوثيقة من خلال ضمانات شخصية أو محاميها التابع لها أو والدها أو شقيقها.

تمتد فترة انتظار المطلقة من لحظة الطلاق إلى ثلاثة أشهر، وتضمن هذه المدة عدم تعرضها أو الإضرار بزوجته.

يجب إخطار الدائرة المختصة بالأحوال المدنية بهذا الأمر، وسبب ذلك ضرورة شطب اسم المطلقة من سجلات أسرة المطلقتين.

يكفل القانون السعودي نفقة المطلقات والأرامل ، والسبب في ذلك توفير حياة كريمة لهن ، وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء السعودي تأسس عام 2017 صندوق للنفقة على المطلقات والأرامل.

وزارة العدل في المملكة العربية السعودية هي المسؤولة عن دفع نفقة الطفل للمطلقة ويجب التنبه إلى أن ذلك يتم في حال عدم دفع الزوج نفقة.

تُدفع نفقة المطلقة بشكل دوري عن طريق صندوق النفقة في حال تخلف المدعى عليه عن سداد المبلغ الذي فرضته عليه المحكمة المختصة ويستمر حتى يدفع الرجل هذا المبلغ.

عندما يتخلف الرجل عن دفع النفقة المفروضة عليه، تصدر السلطة القضائية المختصة حكماً عليه ، وتختار هذه الآلة بين أمرين: دفع نفقة معينة أو عقوبة السجن لمدة محددة تحددها محكمة مختصة.

تحصل المطلقة في المملكة العربية السعودية على سجل تجاري لها ولأولادها بحيث يمكن استخدامه في جميع الدوائر الرسمية والحكومية.

حقوق الزوجة المطلقة بدون أولاد

حق النفقة: للمرأة المطلقة الحق في النفقة والسكن من مال زوجها في حالة رجوع الطلاق، أما إذا كان الطلاق بائناً فلا تستحقه. حق المتعة: عندما ينفق الرجل مالاً على مطلقة لم يدخل بها، كما ذكر في القرآن الكريم في سورة البقرة في الآية رقم 236 ” ا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ“. حق الصداق: وهذا يعني مبلغا يكتب في عقد النكاح، وهو ما يعرف بالصداق، ثم يصرف للمرأة كاملا إذا فعلت، كما ذكر في قوله تعالى في سورة النساء في الآية رقم 20 ” وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا“. ومن ناحية أخرى إذا طلقت المرأة قبل البناء يصرف منها نصف الصداق، حيث قال الله تعالى في سورة البقرة في الآية رقم 237 ” إِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ۚ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ”. حق الإرث:في حالة وفاة الزوج المطلقة بائناً ستحصل على التركة بالكامل دون أي مخصصات أو استقطاعات.

الحقوق المالية للزوج: تتمتع المطلقة بجميع الحقوق المالية التي كتبها لها زوجها، بما في ذلك القروض والعقارات والممتلكات وما إلى ذلك.

حق المطلقة بحضانة الأطفال

المطلقة تتولى حضانة الأبناء ثم يأتون على نفقة أولادها ولا يجوز للزوج السابق أن يأخذ أولاده من أمهم، حيث قال الله تعالى في سورة البقرة في الآية رقم 233 ” وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ“.

حقوق المطلقة قبل الدخول

الحق الأدبي: يجب أن يكون هناك اتفاق متبادل بين الطرفين إذا رغبت المطلقة في العودة دون إتمام ، ولا يجب إعادتها إلى زوجها السابق رغما عنها، حيث قال الله تعالى في سورة الأحزاب في الآية رقم 49 ” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ۖ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا”.

الحق المالي: يصرف نصف المهر للمطلقة دون أن يستهلك وإذا تضمن عقد الزواج مبلغا خطيا، وفي حالة عدم وجود مبلغ مكتوب، يحدد المهر من قبل القاضي، حيث قال الله تعالى في سورة البقرة في الآية رقم 236 ” لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ“.

هل الشقة من حق الزوجة بعد الطلاق

في حالة طلاق المرأة البائن، وكان هذا الطلاق للمرة الأولى أو الثانية ، فهذا يمنع الرجل من إخراج المرأة من المنزل إذا كانت منتظرة، أما في حالة طلاقها كونه طلاقًا بائنًا، فلها الحق في إخراجها من بيت الزواج إذا لم يكن لها أطفال.

من ناحية أخرى، إذا كان للزوجة أطفال تحت رعايتها ، فلا يمكن للرجل إخراج زوجته من بيت الزواج، وتفقد الأم الحضانة عندما يبلغ الأطفال سن الرعاية.

متى يسقط حق المطلقة في النفقة