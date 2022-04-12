منصة الاستعلام عن المساعدة مقطوعة برقم السجل sso.hrsd.gov.sa تحديث البيانات وإضافة مستفيد

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عمر شويل - جدة منصة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة sso.hrsd.gov.sa برقم السجل المدني لمستفيدي الضمان والمسجلين في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والذين قاموا بتحديث البيانات الخاصة بهم في الفترة القليلة الماضية، حيث أعلنت منصة الدعم والحماية انتقال الخدمات الخاصة بتسجيل استعلام مقطوعة الضمان إلى الضمان المطور، وذلك مع تعديل مواعيد التسجيل وشروط الاستحقاق بين مستفيدي الضمان والذين هم نفسهم مستفيدي المساعدة المقطوعة والتي كانت تصرف من قبل ولم يتحدد لها موعد للإيداع منذ ما يزيد عن سنتين ميلاديتين.

منصة الاستعلام عن المقطوعة برقم السجل sso.hrsd.gov.sa تحديث البيانات وإضافة مستفيد

عند الدخول والتسجيل في المساعدات المقطوعة للمقبولين في الضمان المطور الجديد تجد انتقال الخدمات الخاصة بتسجيل واستعلام المساعدات المقطوعة على موقع المساعدات المقطوعة إلى الخدمات الإلكترونية الجديدة بمنصة الدعم والحماية للضمان المطور 2021-1443، والذي انطلق في نهاية العام الماضي ليستقبل جميع خدمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشروط الاستحقاق الجديدة لمستفيدي الخدمة.

شروط استحقاق المساعدات المقطوعة (بعد التحديث الجديد)

لا يقل الراتب الشهري عن 8620 ريال لرب الاسرة في شروط الاستحقاق.

أن يكون راغب مقطوعة الضمان ن الجنسية السعودية.

يجب أن يكون غير قادر على سداد مبالغ نقدية مطلوبة منه مثل فواتير كهرباء أو مصروفات علاجية بالخارج أو تعليم أو غيرها.

تكون المعلومات صحيحة ويتعرض المتلاعبين بالمعلومات إلى العقوبات.

يكون العمر للمتقدم لا يقل عن 35 عام.

لا يكون مستفيد من برامج اجتماعية أخرى بالمملكة.

لا يتم قبول أصحاب الأملاك العقارية أو المزارع والسيارات الفارهة.

لابد من الالتزام بشروط السكن المستقل للمطلقات أو الأرامل للحصول على الدعم.

يكون الراغب في التسجيل بالمساعدة المقطوعة مسجلا من قبل بالضمان المطور.

يتم تسجيل البيانات صحيحة ورقم الهاتف النقال والبريد الإلكتروني.

لا يتم قبول أرباب دور الرعاية أو السجون أو معتادي السفر إلى خارج أراضي المملكة.

كيفية إضافة مستفيد جديد بمقطوعة الضمان الجديدة والاستعلام عن طلب

تقوم الوزارة بالاستمرار في استقبال طلبات الحصول على المساعدة المقطوعة وتحديث البيانات، كما يكون على الراغبين في إضافة مستفيدي التسجيل أولا بالمنصة واستخدام الخدمات المناسبة واختيار ايقونة “أضافة مستفيد، ويتم التسجيل فيها والاستعلام عن طلب بالخطوات التالية:

يبدأ المستخدم بالتسجيل على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية hrsd.gov.sa. ثم يقوم باختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية عبر النفاذ الوطني الموحد. كما يمكن الدخول على “ رابط الاستعلام عن المساعدات المقطوعة “، وهو الرابط القديم. يتم بالتدريج نقل الخدمات الإلكترونية للمساعدة المقطوعة على “ رابط الضمان الاجتماعي المطور“ . يتم الدخول على خدمات وكالة الضمان. يكون عليه الحصول على الرقم السري على الهاتف النقال ويتم تسجيله بالمكان المخصص له ثم اختيار الاستعلام. يتم الاتصال على الرقم الموحد المجاني: 8001222777 يكون التراسل على ص ب 12487 التعرف على الرقم البريدي 11157 خدمة صوتك مسموع : ( http:// hrsd.gov.sa/ar/urv ) البريد الإلكتروني للوزارة : [email protected] المحادثة الفورية عبر الموقع الرسمي للوزارة : ( http:// hrsd.gov.sa ) حساب العناية بالعملاء عبر منصة تويتر : [email protected]

وتجدر الإشارة إلى ما أعلنته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن نقل جميع خدمات الضمان الاجتماعي إلى منصة الدعم والحماية انتقال الخدمات الخاصة بتسجيل استعلام مقطوعة الضمان إلى الضمان المطور المستحدث في نوفمبر 2021، وذلك مع تعديل مواعيد التسجيل وشروط الاستحقاق بين مستفيدي الضمان والذين هم نفسهم مستفيدي المساعدة المقطوعة والتي كانت تصرف من قبل ولم يتحدد لها موعد للإيداع منذ ما يزيد عن سنتين ميلاديتين.

جهود حكومة المملكة في دعم المحتاجين والأشد حاجة “برامج الضمان” هذا وتبذل الحكومة السعودية جهودها بتوجيهات من “خادم الحرمين الشريفين” الملك سلمان بن عبد العزيز للنهوض بالمجتمع السعودي خاصة الأسر الفقيرة والأشد حاجة من خلال برامج الضمان الاجتماعي العديدة، ومنها نظام الضمان الاجتماعي الجديد المطور، وبرنامج التأهيل الشامل، هذا بالإضافة لدعم منظومة الإسكان عبر منصة دعم سكني بما توفره من مشاريع ومخططات سكنية وقروض مدعومة، ولا يفوتنا دعم الريف السعودي من خلال منصة دعم ريف للأسر المنتجة، ودعم صغار مربي الماشية عن طريق منصة أنعام لدعم مربي المواشي لزيادة الإنتاج الحيواني.

يتم الولوج إلى منصة الاستعلام عن المقطوعة برقم السجل sso.hrsd.gov.sa تحديث البيانات القديمة للمستفيدين من مقطوعة الضمان الاجتماعي من قبل أو المسجلين الجدد الراغبين في الحصول على فرصة أو إضافة مستفيد جديد حيث يستمر التسجيل والتحديث مستمرا في رابط الضمان الاجتماعي المطور بمنظومة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي أعلنت فيها تغيير الرابط وتحديث شروط الاستحقاق بما يعود بالنفع على فئة كبيرة من الشعب.