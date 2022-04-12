300 ألف فورى بدون تحويل الراتب وبالتقسيط الميسر علي 5 سنوات

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300 ألف فورى بدون تحويل الراتب ، تمويل شخصي يهدف إلى خدمة كافة الاحتياجات المالية والشرائية للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية ، جاء هذا البرنامج التمويلي ضمن مجموعة من البرامج التمويلية التي توفرها شركة النايفات للتمويل ، حيث توفر الشركة مجموعة من الحلول التمويلية التي تخدم قطاع الأفراد داخل المملكة ، بالإضافة إلى حلول تمويلية متميزة لاصحاب الشركات والمنشأت الصغير والمتوسطة أيضاً. برنامج التمويل الشخصي من شركة النايفات للتمويل لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية توفر شركة النايفات للتمويل مجموعة متنوعة من البرامج التمويلية التي تلبي جميع الاحتياجات المالية والشرائية لجميع المواطنين.

برنامج التمويل الشخصي من شركة النايفات للتمويل مطابق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية.

طالب التمويل يمكنه الحصول على مبالغ تمويلية كبيرة تصل قيمتها حتي 300 ألف ريال سعودي وذلك من خلال برنامج التمويل الشخصي المتاح لدي شركة النايفات للتمويل.

يمكن لطالب التمويل الاستفادة من هذا البرنامج بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري له.

وفرت شركة النايفات للتمويل للعملاء مبالغ مالية تصل قيمتها حتي 100 ألف ريال سعودي ، بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن.

موافقة سريعة وفورية من شركة النايفات للتمويل علي طلب التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب.

يمكن أن تصل مدة سداد مبلغ التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب المتاح لدي شركة النايفات للتمويل حتي 60 شهر ، وذلك بما يتناسب مع الدخل الشهري لطالب التمويل.

وفرت شركة النايفات للتمويل رابط إلكتروني يمكن من خلاله التقديم على طلب قرض شركة النايفات للتمويل لقطاع الأفراد بدون كفيل ولا تحويل الراتب ، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة علي الإنترنت.

تعمل الشركة علي سرعة إنهاء جميع التعاملات الخاصة بطلب التمويل الشخصي المتاح لديها ، وذلك من أجل التسهيل على جميع العملاء. المستندات الأساسية اللازمة لاستكمال طلب التمويل الشخصي من شركة النايفات للتمويل يجب أن يقوم طالب التمويل بتعبئة نموذج طلب التمويل الشخصي المتاح لدي شركة النايفات للتمويل.

تقديم الهوية الوطنية لطالب التمويل.

كشف حساب بنكي حديث لأخر ثلاثة أشهر.

العنوان الوطني لطالب التمويل في المملكة العربية السعودية.

يجب أن يقوم طالب التمويل بتعبئة نموذج إقرار وإفصاح العميل بجميع إلتزاماته المالية الأخرى.

تقديم شهادة تعريف بالراتب الشهرى لطالب التمويل ويجب أن يقوم مصدق من جهة العمل.

تقديم بطاقة أو رقم الأيبان الخاص بطالب التمويل ، وذلك لاستكمال إجراءات طلب التمويل الشخصي بدون كفيل ولا تحويل الراتب من شركة النايفات للتمويل. عمر شويل - جدة 300 ألف فورى بدون تحويل الراتب وبالتقسيط الميسر علي 5 سنوات - ثقفني

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