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عمر شويل - جدة هل الضمان الاجتماعي المطور مشمول في المكرمة الملكية؟ وزارة الموارد البشرية توضح الأمر قبيل الصرف، نظرًا لعدم الإعلان عن الموعد الرسمي للمكرمة بعد وانتشار الشائعات في الماضي، فقد أثيرت مؤخرًا مسألة ما إذا كان الضمان الاجتماعي المتقدم مشمولًا في الجائزة الملكية لعام 1443 هـ.

حيث تدفع فيه حكومة المملكة العربية السعودية للمستفيدين من نظام الضمان الاجتماعي راتبين اثنين في شهر رمضان لدعم تكاليف الحياة اليومية في ظل ارتفاع الأسعار في الأسواق التجارية المختلفة، ومن المتوقع صدور مرسوم ملكي هذا الأسبوع في يوم دفع الأجر الملكي في النصف الثاني، ومن المتوقع أن يتم تضمين تكلفة الأجر الملكي لعام 1443 في الأمر الملكي، وسيصدر الأمر الملكي بعد أيام قليلة وسيستمر.

هل الضمان الاجتماعي المطور مشمول في المكرمة الملكية؟

مع اقتراب نهاية شهر رمضان المبارك، من المتوقع أن يتم تحديد مبلغ المكرمة وموعد سدادها في ضوء الشروط التي تضعها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمستفيدين الذين سيحصلون على العائلة المالكة، ولكن لابد من توافر مجموعة من الشروط، وهي على النحو التالي:

يجب أن يكون المتقدم للمكرمة ومن مواطني المملكة العربية السعودية فقط، وليس من مواطني دولة مجلس التعاون الخليجي.

يجب أن يكون المتقدم للمكرمة، سواء كان نظامًا قديمًا أو نظامًا مطورًا، ضمن نطاق نظام الضمان الاجتماعي.

أيضا يجب أن يكون مقدم الطلب مقيمًا دائمًا في المملكة العربية السعودية أو مقيماً لمدة 3 أشهر على الأقل.

ألا يكون مقدم الطلب مالكًا للعقارات أو العقارات التجارية ولا يمتلك سيارة.

ألا يتجاوز الدخل الشهري لمقدم الطلب 3.000 ريال سعودي شهرياً.

أن يكون المتقدم من المستفيدين من أنظمة الدعم المالي المختلفة التي تقدمها الوزارة.

قيمة المكرمة الملكية للضمان 1443

يتساءل الكثيرين عن هل صدر أمر ملكي بموعد نزول المكرمة الملكية للفقراء في رمضان 1443؟ والإجابة سوف نوضحها لكم.

وقت كتابة هذا المقال لم يصدر مرسوم ملكي بتحديد تكلفة المباركة الملكية لرمضان 1443، كانت المكرمة الملكية للعام الماضي 1000 ريال للمتلقي، والمبلغ 500 ريال، فما هي الفئات المستفيدة من المكرمة.

هناك الكثير من الأخبار حول قيمة جوائز هذا العام لكل معال هذا العام، وذلك لأنه من المتوقع أن تتجاوز قيمة الجائزة العام السابق بالنظر إلى الوضع الاقتصادي العالمي الأخير.

موعد إيداع مكرمة الضمان 1443

وبالمثل، لا يوجد موعد نهائي لدفع المكرمة الملكية لشهر رمضان 1443، ومعظم التكهنات هي أن المرسوم الملكي في رمضان 1442 قد صدر، لذلك من المتوقع أن يتم تحديد موعد دفع المكافأة الملكية في غضون أسبوع.

منذ أن صادف العام الماضي 12 رمضان 1442، ينتظر المستفيدون من نظام الضمان الاجتماعي القديم المتطور.

وذلك للعثور على موعد دفع تعويضات عقارية في منتصف شهر رمضان.