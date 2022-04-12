نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف اقدر اخذ جوال من موبايلي وأحدث برامج التقسيط في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيف اقدر اخذ جوال من موبايلي الشركة السعودية المفضلة لدى العديد من العملاء سواء من المقيمين الحاصلين على إقامات رسمية، أو المواطنين أيضًا، فقد قدمت الشركة شروط الحصول على جوال من موبايلي بالتقسيط 2022 لإعانة أبناء المملكة العربية السعودية على تقسيط جوالات ذكية بدون فوائد أو برسوم إدارية قليلة تتناسب مع احتياجاتهم، لذا سنقدم كافة تفاصيل أجهزة موبايلي بالتقسيط في برامج مفوتر الجديدة والتي تبدأ من 200 حتى باقة مفوتر ماكس الجديدة، وسنجيب على كيف أقسط جوال من موبايلي بالتفصيل.

كيف اقدر اخذ جوال من موبايلي

تعتبر شركة موبايلي من أكثر الشركات تقديمًا للخدمات الإلكترونية إذ أنها توفر كافة المعلومات التي تخص برامج باقات مفوتر من خلال موقعها الإلكتروني بالإضافة إلى تقديم جميع تفاصيل الحصول على جوالات ذكية بالتقسيط الشهري المريح، لعملاء الباقات مفوتر.

كما أن الشركة بينت جميع الأسباب التي تدعو إلى إلغاء برامج التقسيط عن طريق موقعها، ومن بين تلك الأسباب الانتقال من باقة إلى أخرى، وعدم الالتزام في دفع الأقساط إلى الشركة، فعند الرغبة في التحويل من باقة مفوتر إلى باقة أخرى سيتم إلزام العملاء بسداد قيمة المبلغ المتبقي بجانب الضريبة المضافة.

كيف أقسط جوال من موبايلي

أولى مراحل الحصول على جوال بنظام التقسيط هو الاستقرار على نوع جوال أو شركة معينة، مثل تقسيط ايفون من موبايلي أو تقسيط واحد من الجوالات الذكية للشركات الأخرى، وهنا يتم التعرف على أنظمة الباقات المتاحة وذلك عن طريق رابط باقات الأجهزة المفوترة.

طريقة تقسيط ايفون من موبايلي

أجهزة الأيفون لها العديد من الإصدارات، ولهذا ينبغي اختيار أحد الإصدارات للتعرف على قيمة الدفعة الشهرية، فعند حصولك على جهاز ايفون 13 برو ماكس الجديد من الشركة، ستقوم بسداد أقصى حد للأقساط على مدار عامين وهو 300 ريال سعودي.

بينما عند الاستقرار على شراء ايفون 13 ميني، ستكون القيمة أقل من السابقة، إذ أنك تستطيع الحصول على الجهاز بدفعات شهرية مقدرة بحوالي 185 ريال سعودي، وتختلف الدفعة وفق المساحات التخزينية المختلفة، وليست تلك الجوالات فقط بل إن هناك جوالات أخرى منافسة، وعلى رأسها جوالات سامسونج المعروفة.